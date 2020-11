San Pancrazio: positivo al Covid il sindaco Salvatore Ripa

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Il sindaco di San Pancrazio Salentino, Salvatore Ripa, è positivo al coronavirus. Lo ha confermato e dichiarato in diretta facebook lo stesso primo cittadino che, nonostante abbia seguito sempre una condotta prudente, rispettando tutte le disposizioni, non è stato risparmiato dal virus. Ovviamente per Ripa è scattata subito la quarantena e si analizzeranno i contatti stretti. "Non ci perdiamo nelle recriminazioni personali e politiche - ha commentato Ripa - adesso dobbiamo comprendere che c'è una comunità in difficoltà e c'è da portare avanti tutte le iniziative per mettere in sicurezza i nostri cittadini." A tal proposito ha firmato l'ordinanza di chiusura di due plessi scolastici, il Verga e il plesso maggiore nei quali sarà effettuata la sanificazione.