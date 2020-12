Ritorno a scuola in sicurezza: l'appello del sindaco a medici e infermieri

TORRE SANTA SUSANNA - Il sindaco di Torre Santa Susanna, Michele Saccomanno, lancia un appello a medici, infermieri e tecnici di laboratorio. E’ necessaria la loro collaborazione, infatti, per sottoporre a screening sanitario tutti gli alunni delle scuole elementari e medie, prima della ripresa delle lezioni, prevista per il 7 gennaio. Il primo cittadino firma una lettera aperta.

“Ho accolto dalla Regione – si legge nella missiva - la disponibilità a fornirci il necessario per i tamponi antigenici alla nostra popolazione studentesca e al personale docente e Ata delle scuole. Occorre però la vostra disponibilità ad eseguire i test”.

“Il 31- scrive ancora Saccomanno- finiamo la raccolta delle disponibilità a sottoporsi al tampone e il 4 e 5 gennaio dovremmo, allocandoci nelle palestre scolastiche, effettuare il test. La Regione non ci dà il personale. Come Comunità Torrese abbiamo bisogno di un atto di volontariato, di buona disponibilità. Raccoglierei la vostra disponibilità sulla mia mail: michelesaccomanno@libero.it. Grazie per ciò che potrete fare”.