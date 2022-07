"Tre donne all'improvviso", l'esordio nella narrativa del giornalista Nicola Ingrosso

BRINDISI - "Tre donne all'improvviso" è il primo romanzo del giornalista brindisino Nicola Ingrosso.

La trama

"A causa dell’eccessiva dedizione al lavoro, Fabio Ranieri, ingegnere edile di successo, ha perso le tre donne della sua vita, la moglie Luisa e le adorate figlie Anna e Nelly, e da quel momento ha smesso di credere nell’amore, dedicandosi con ancora maggior zelo alla professione. Ma da un po’ di tempo una donna sconosciuta popola i suoi sogni, addolcendo le sue notti solitarie e

riaprendo il suo cuore ferito alla speranza di un nuovo amore. Ma chi è la misteriosa donna del sogno che esita a svelarsi?

Forse Sara, la giovane rampante collega che come un ciclone irrompe improvvisamente nella vita, non solo professionale, di Fabio? O la bellissima, prorompente, e al tempo stesso dolcissima, Giovanna, tanto perfetta da non sembrare reale? O, infine, una terza donna ancora senza nome? Parallelamente alla progettazione di un grandioso villaggio turistico nel cuore del Sud d’Italia – la sua più grande impresa –, Fabio Ranieri prova a lasciarsi alle spalle rimpianti e rimorsi e a rimettersi in gioco per dare un senso diverso, e più autentico, alla propria esistenza."

Come acquistarlo

Per chi lo desiderasse è possibile acquistare il libro in preorder sul sito www.fidesedizioni.it o scaricare in anteprima l'ebook su Amazon e Kindle Unlimited oppure prenotare una copia direttamente inviando una mail all’autore nicola.ingrosso.br@gmail.com