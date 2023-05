Direttamente da “Propaganda Live”, Andrea Pennacchi presenta il suo libro a Mesagne

MESAGNE . Al via l'ultima settimana delle iniziative in programma per il "Maggio dei diritti e della legalità" organizzata dall'Amministrazione comunale di Mesagne in collaborazione con scuole e associazioni cittadine.

All'interno di questa programmazione, mercoledì 31 Maggio, alle ore 19.30 presso Il Salento Fun Park di Via Udine, è prevista la presentazione del libro "Shakespeare and me" di Andrea Pennacchi.

Nelle pagine di questo testo l'attore, che tutti apprezziamo ogni venerdì durante il programma “Propaganda Live” e conosciamo anche per il personaggio interpretato nella serie “Petra” con Paola Cortellesi in onda su Sky, racconterà com'è nato il suo amore per il teatro, la recitazione e soprattutto per Shakespeare.

Andrea Pennacchi sarà in Puglia solo per due date: a Mesagne e il 1 fiugno ad Andria. Un'occasione unica per incontrarlo e ascoltarlo dal vivo. L'iniziativa è organizzata dall'associazione culturale Scintilla in collaborazione con il Salento Fun Park e con il Patrocinio della Città di Mesagne, Assessorato ai Percorsi di legalità.

Biografia

Andrea Pennacchi (Padova, 11 ottobre 1969) è un attore, drammaturgo e regista teatrale. Laureato in Lingue e letterature straniere moderne presso l'Università degli Studi di Padova, Pennacchi inizia la sua formazione da attore con il Teatro popolare di ricerca - Centro universitario teatrale di Padova. Successivamente, grazie a una collaborazione con il regista Gigi Dall'Aglio in qualità di assistente, apprende i fondamenti della regia e della scrittura teatrale. Nel 2011 scrive e interpreta lo spettacolo "Eroi", con la regia di Mirko Artuso, che si classifica tra i finalisti per il Premio Off del Teatro Stabile del Veneto. Nello stesso anno interpreta il ruolo di Sandro nel film "Io sono Li" di Andrea Segre.

Nel 2018 porta il monologo This is Racism - Ciao terroni al programma, in onda su La7, Propaganda Live e diventa poi ospite fisso della trasmissione con i monologhi del suo personaggio, il "Poiana".