Epifania 2023, a Mesagne la Befana porta le pettole e il vino locale

MESAGNE - Il Gruppo Storico Città Mesagne ha organizzato una pettolata in occasione delle celebrazioni per l'Epifania, che si svolgeranno - come di consueto - nella giornata di domani (6 gennaio).

L'informazione è stata condivisa, nella giornata di ieri, per mezzo di un post pubblicato sui social.

"Venerdì 6 gennaio, presso il largo antistante Piazza Commestibili, il Gruppo Storico Città di Mesagne - in occasione dell'Epifania - preparerà pettole accompagnate da vino locale. A partire dalle ore 18:00, vi aspettiamo" si legge nel comunicato presente sull'account ufficiale facebook del Gruppo Storico.

Cos'è il Gruppo Storico, alcune info

Dal sito ufficiale si rende noto che "il Gruppo Storico Città di Mesagne è nato nel 2003 dalla volontà di un gruppo di amici mossi da un comune scopo, quello di promuovere e valorizzare il patrimonio socio-culturale del territorio di Mesagne attraverso la rievocazione della soria medievale che ha contraddistinto il territorio grazie alla presenza di importanti insediamenti ed opere volute da Re Federico II nel 1200 circa. La ricerca costante di informazioni storiche in merito ha dato la possibilità di dar vita all’ormai tradizionale appuntamento della Fiera Medievale Franca".

"L’associazione oggi forte di un gruppo di soci volontari partecipa ad eventi medievali sul territorio portando così la Mesagne Medievale in lungo ed in largo per il bel paese".

"Altro punto di forza dell’associazione è anche la consulanza storica grazie all’accordo siglato con la sartoria professionale spacializzata nella produzione di abiti e divise storiche Meghy Costumes d’Epoque; questa come altre importanti collaborazioni con associazioni del territorio permettono all’associazione di dare al territorio un importate servizio di promozione".