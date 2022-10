Laboratorio di lettura condivisa con "Brindisi ostello nautico"

Tutti i martedì 21,00 - 22,30 sul canale Telegram “Bon (Brindisi ostello nautico) e emozioni”, a partire dal prossimo 25 ottobre, si svolgerà il Laboratorio di lettura condivisa, in collaborazione con “Il Pensatoio” di Martina Franca, La Fiera del libro di Brindisi

“Dagli albori del progetto Bon parliamo di aspetti intangibili, importantissimi, che sono le gambe del progetto.

"Noi vogliamo parlare e affrontare il tema della cultura della non violenza, e la prima violenza la compiamo noi verso noi stessi. “Bon e emozioni propone un momento condiviso di lettura di pagine di particolare densità di vita, che offrono spunti assai preziosi per aiutarci a vivere nella gioia del dono della vita. Liberarci dalla paura, dalla colpa, dalla dinamica occludente dell’ego, dell’io non educato alla libertà, è compito della vita intera. Schiavi di un gran rumore dentro le nostre teste, perdiamo il susseguirsi di attimi preziosi di cui la vita è composta: il qui e ora, l’hic et nunc”.

Condividere strumenti, concetti liberatori e ciò di cui abbiamo tutti bisogno. Il farlo insieme genera un’energia moltiplicata. Bon e emozioni apre questo fronte e si mette a disposizione per condividere, buona lettura e trasformazione!

Programma

mart. 25 ottobre Pag.193 - Il gioco delle passioni, M. Carotenuto

mart. 1 novembre Pag. 20 - Essere o Avere, E. Fromm

mart. 8 novembre Pag. 47 – L’ uomo e i suoi simboli, Carl G. Jung

mart. 15 novembre Pag. 90 - Siddhartha, H. Hesse

mart. 22 novembre Pag. 20 - Genio e follia, R. Jaspes

In redazione: Francesco Mancini - facilitatore (il Pensatoio +Bon); Angelo Maglie - coordinamento tecnico (il Pensatoio); Silvana Carolla – vice coordinamento tecnico (la Fiera del libro di Brindisi); Fabrizia Paloscia - supervisione e facilitatrice (Bon)