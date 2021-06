Riutilizzo pubblico dei beni confiscati, musica e performance al Paradiso

Presso il Cag, Centro di aggregazione giovanile, l'evento in occasione dei 25 anni dall'approvazione della legge 109 del 7 marzo 1996

BRINDISI - In occasione dei 25 anni dall’approvazione della legge 109 del 7 marzo 1996, che permette il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie, nasce Urban Stories. Nella serata del 1 luglio 2021, alle 18 e 30 presso il Cag, Centro di aggregazione giovanile di Brindisi, nel quartiere Paradiso, si esibiranno una serie di artisti che, animeranno la serata con musica e performance pittoriche e poetiche. Urban Stories è un’iniziativa volta a celebrare la restituzione alla città, del Centro di aggregazione giovanile che, come noto, era un bene sequestrato alla criminalità e che nel 2009 fu restituito ai cittadini come servizio sociale dell’ambito Br1.

La serata si aprirà con Poetry Slam, preceduto da un laboratorio, tenuto dall’artista poliedrico Gionata Atzori e continuerà con l’esibizione canora di Seme, Yona Smith, Marco Killah, Spike B, Vinnie Brown, Rerum, Vnz, Pietti, Joiram, Frank Barone, Genus e Walls. Dipingeranno dal vivo Mattia Simoniello, Rev e Ambra Grande e l’evento sarà presentato da Principe 23 e Jelo Vhs. Urban Stories è il frutto della collaborazione tra Libera, I giovani sono, La casa della musica e le Cooperative Amani e Solerin che si occupano della gestione del Centro di Aggregazione giovanile per il Comune di Brindisi.

L’idea è nata dall’esigenza di ricordare la legge 109/96, ma sarà anche un’occasione per raccontare il percorso virtuoso che il CAG ha effettuato in questi anni, proprio grazie alla collaborazione di liberi cittadini, associazioni e gli stessi operatori delle cooperative Amani e Solerin, impegnati ormai da anni nella realizzazione di laboratori e servizi rivolti a giovani e famiglie di tutte l’età. Si ricorda che tutti i partecipanti dovranno rispettare le norme vigenti che regolano la tutela della salute contro il covid-19.