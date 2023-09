ITS Academy Apulia Digital Maker: tre Open day a settembre

Sono ben tre le occasioni per conoscere tutte le opportunità dei corsi gratuiti della Fondazione Its Academy Apulia Digital Maker il 5, 12 e 20 settembre, dalle ore 9 alle 16.00, che apre le porte delle sue sedi di Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Molfetta (Ba) e Andria.

Una serie di appuntamenti in vista della chiusura delle iscrizioni ai nuovi corsi professionalizzanti, post diploma e gratuiti, in developer, cyber security expert, 3d artist, digital media specialist e digital video designer, a cui ci si può iscrivere sul portale www. apuliadigitalmaker.it.

Nuove opportunità di lavoro con i corsi professionalizzanti post diploma

Un’occasione importante per diplomate, diplomati, famiglie e stakeholder di conoscere da vicino la realtà d’eccellenza dell’Istruzione Tecnologica Superiore nell’area delle Tecnologie dell’informazione e comunicazione che, dal 2016, in Puglia propone corsi a ciclo breve per specializzare tecnici con competenze avanzate da proiettare in un comparto in grande espansione. Infatti, per il biennio 2023/25 l’ITS Academy ha deciso di ampliare l’offerta formativa sia con l’attivazione di nuovi corsi che aprendo nuove sedi ad Andria e Brindisi (sede in allestimento) al fine di moltiplicare le opportunità di un qualificato e rapido inserimento professionale.

La mission della Fondazione è quella di formare e indirizzare i giovani verso le professioni che il mercato richiede, evitando così il fenomeno del mismatch tra domanda e offerta, proprio grazie alla stretta connessione con il mondo delle imprese che partecipano attivamente ai progetti formativi per supportare i processi di digitalizzazione e trasferimento tecnologico necessari ad aumentare la competitività del tessuto produttivo regionale negli scenari globali.

Al fianco delle aziende leader del settore ICT

L’ITS Academy anche per il nuovo biennio ha rinnovato il sodalizio con il Distretto Produttivo dell’Informatica, cluster di imprese nazionali e internazionali, che è main partner dei corsi basati, sul modello del “Learning by doing”, che trasforma subito le conoscenze acquisite in competenze professionali grazie all’esperienza “on the job”. I corsi sono, infatti, la scelta ideale per chi preferisce una didattica basata sull’esperienza pratica, dinamica e laboratoriale, che mette in contatto diretto con le aziende, da cui proviene oltre il 70% dei docenti e dove si svolgono gli stage, pari al 40% e che garantisce ottimi standard occupazionali: l’80% dei corsisti trova occupazione entro i 12 mesi dal diploma, ma per i percorsi in Developer si arriva oltre il 95%.

I professionisti più ricercati nel digitale

Attualmente i report sul mondo del lavoro indicano che sviluppatori informatici ed esperti di cybersicurezza, sono le figure professionali maggiormente ricercate dalle aziende. Non a caso il corso di Developer è in avvio in tutte le sedi della Puglia e propone un percorso formativo che ibrida le conoscenze dello sviluppo software con le nuove tecnologie come Big Data e Intelligenza Artificiale, con curvature in Java Developer, Data Driven Developer, Microsoft Developer e Front End Developer.

I corsi in Cyber Security Expert, professionista della sicurezza informatica, 3D Artist, esperto in grafica e animazione 3D per Realtà Virtuale, Videogame e Metaverso, Digital Media Specialist, professionista della comunicazione e marketing digitale e Digital Video designer, tecnico specializzato in video production ed effetti speciali, invece, sono in programma a Bari, dove sono in apertura nuovi spazi e laboratori d’avanguardia tecnologica.

Grazie al Ministero dell’Istruzione e del Merito e alla Regione Puglia, che finanziano i corsi con fondi comunitari, i percorsi dell’istruzione terziaria professionalizzante sono stati potenziati anche attraverso le risorse messe in campo dai PNNR, con l’obiettivo di valorizzare e supportare il loro ruolo strategico d’innovazione per lo sviluppo economico del Paese.

Corsi gratuiti e borse di studio

I corsi dell’Apulia Digital Maker sono tutti di complessive 1.800 ore organizzate in circa 11 mesi di formazione pratica in aula svolte quotidianamente con frequenza in presenza e 4 mesi di stage e tirocini in aziende. A conclusione del percorso formativo si sostiene l’esame per conseguire il Diploma Statale di Tecnico Superiore (V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche “EQF”) utile per accedere anche ai concorsi pubblici e spendibile su tutto il territorio nazionale, corredato anche dall' “EUROPASS diploma supplement” per il riconoscimento del titolo anche nei Paesi dell’Unione Europea. I crediti formativi acquisiti sono validi anche per il conseguimento della laurea di 1° livello, in base ai criteri stabiliti dai singoli atenei.

Le opportunità, quindi, sono davvero tante per i candidati ammessi ai corsi dopo le selezioni d’ingresso che possono, inoltre, usufruire di borse di studio, rimborsi spese, vitto e alloggio per il diritto allo studio universitario erogati dall’ADISU Regione Puglia, in virtù della tassa regionale obbligatoria prevista dall’art. 45 della Legge Regionale n. 67/2018 e dalla DGR n. 1039 del 24/07/2023 della Regione Puglia il cui importo annuale dipende dal ISEE/ISEEU ed è articolato in tre range: € 130,00 – € 160,00 – €180,00.

Openday anche nel Metaverso

Per informazioni più dettagliate si consiglia di visitare il sito di Apulia Digital Maker, i canali social e partecipare agli open day di settembre anche nel Metaverso per le sedi di Bari, Foggia e Lecce, scaricando l’app dal sito www.metaverseits.it per dispositivi mobili, pc e visori VR. Un’occasione per sperimentare una visita immersiva negli spazi e interagire anche con un’assistente virtuale in AI e i coach dell’Its presenti per gli eventi di orientamento.

Indirizzi sedi Fondazione Its Academy Apulia Digital Maker

· Bari: Piazza Aldo Moro, 37, tel 080.4169704

· Foggia: Via San Severo, Km 2, tel. 0881.746122

· Lecce : Vico Vernazza, 8 c/o Palazzo Vernazza, tel. 0832.407011

· Taranto: Via Acclavio, 74, tel. 0996. 711846

· Andria: Corso Italia, 30, tel. 0883.544665

· Molfetta: Via Ruvo, c/o l’IISS Galileo Ferraris, tel. 080.4046663

· Brindisi: contattare per informazioni il tel. 0881.746122