Al via la formazione degli amministratori "Verso una Comunita sostenibile"

ERCHIE - Il percorso di accompagnamento allo sviluppo di comunità, “Verso una Comunità sostenibile”, promosso da ConTatto Aps, dipartimento di scienze umane e sociali dell’Università del Salento e On! Impresa sociale di Milano, prosegue il 22, 23 e 24 giugno 2023 con la formazione degli amministratori e della cittadinanza sui principi e le pratiche dell'amministrazione condivisa.

Il progetto sperimentale avviato a febbraio scorso nel Comune di Erchie ha incontrato in questi mesi l'entusiasmo e la partecipazione attiva, in particolare di associazioni e cittadini che hanno partecipato a diversi momenti di ascolto e confronto, immaginando opportunità nuove per lo sviluppo locale.

"L'amministrazione condivisa può essere la via per la crescita sostenibile auspicata?" “Questa è la sfida - si legge in una nota dell’amministrazione comunale di Erchie - che insieme proveremo a intraprendere, accompagnati da Paolo Pezzana di On! Impresa sociale, professionista esperto del settore e dai docenti universitari Piergiuseppe Ellerani e Salvatore Rizzello di UniSalento, con il tutoraggio di Simona Internò per ConTatto Aps e ConTatto Impresa Sociale. La cittadinanza è invitata a partecipare attivamente nei pomeriggi del 22 e 23 giugno dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e la mattina del 24 giugno dalle ore 9.30 alle 13.00”.

Sarà l'opportunità per conoscere meglio la normativa e le buone prassi a supporto della nascita di percorsi innovativi nel contesto locale, per mobilitare le comunità, le imprese e le istituzioni, per ripensare la funzione pubblica nell’ottica dell’amministrazione condivisa, guardando a modelli di relazione cooperativa, in cui ognuno può dare un contributo, mettendo a disposizione le proprie risorse: Sarà uno spazio di confronto, informazione e formazione che promuove l’Economia Civile, la Generatività Sociale e l’Ecologia Integrale per la costruzione di una “Comunità Sostenibile”.

Nella terza giornata, il 24 giugno dalle 9.30 alle 13.00, saranno realizzati dei tavoli tematici, animati dai facilitatori di ConTatto, finalizzati a dar spazio ad una condivisione finale ed alla creazione di una visione comune del futuro del territorio. Questo percorso si apre anche ai comuni dei territori limitrofi, interessati allo sviluppo di competenze e strategie per la creazione di legami di comunità.