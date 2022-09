Bar Awards 2022, in finale il bicchiere eco-sostenibile ideato da un brindisino

E' alto circa 8 centimetri, con diametro di 5 centimetri e contiene 10cl di acqua anziché 16cl del normale bicchiere in pvc. Ed è totalmente eco-sostenibile perchè ottenuto dal riciclo e trasformazione di bottiglie di vetro. Si chiama Acca2O l'ultima idea del barman Giovanni Sanasi, originario di Erchie ma residente a Manduria da alcuni anni, curata e realizzata insieme a Federico Pinto, Angelo Margheriti e Mario Antonio Sanasi, in collaborazione con il progetto Glasshaker, è stata selezionata a partecipare al concorso nazionale "Bar Awards 2022-Innovazione dell'anno".

Come nasce? Le bottiglie di vetro vengono tagliate, levigate e sterilizzate con estrema cura fino a diventare bicchiere. La superficie a buccia di agrumi garantisce un impatto estetico insolito, dando la sensazione di freschezza, una presa più salda e una minore tendenza allo scivolamento. Inoltre, si riduce di molto l'utilizzo dei bicchieri di plastica che accompagnano la tazzina del caffè. Tra i vantaggi, inoltre, questo bicchiere non occupa molto spazio né sul banco da lavoro né in lavastoviglie, date le piccole dimensioni.