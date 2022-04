Ancora “Comune ciclabile 2022", in arrivo il piano comunale per la mobilità sostenibile

CEGLIE MESSAPICA - Per il quinto anno consecutivo la città di Ceglie Messapica è nella prestigiosa lista “Comuni Ciclabili” della Fiab-Federazione italiana ambiente e bicicletta, che premia le più valide politiche di mobilità sostenibile esistenti nella penisola.

Il marchio “Comuni Ciclabili” attesta il grado di ciclabilità dei Comuni, cioè quell’insieme di infrastrutture e iniziative che rendono una località adatta ad essere vissuta e visitata in bicicletta, e li incentiva a migliorare le politiche a favore della mobilità ciclistica. Due sono i “Bike Smile” assegnati a Ceglie Messapica per il 2022.

Il riconoscimento Fiab-Comuni Ciclabili attribuisce alle località e ai loro territori un punteggio da 1 a 5, stabilito sulla base di diversi parametri e rappresentato da altrettanti “bike-smile” sulla bandiera gialla. Per accedere al riconoscimento il Comune deve possedere almeno un requisito in tre delle quattro aree di valutazione: uno nell’area “mobilità urbana” (ciclabili urbane /infrastrutture e moderazione traffico e velocità), uno nell’area “governance” (politiche di mobilità urbana e servizi), uno nell’area “comunicazione & promozione”, mentre non è obbligatorio per la valutazione d’accesso il requisito nell’area “cicloturismo”.

La consegna delle bandiere ai “Comuni Ciclabili” si è svolta ieri, sabato 9 aprile, presso il Politecnico di Bari, nel corso dell’assemblea nazionale Fiab, alla presenza del presidente nazionale Aessandro Tursi. A margine della cerimonia di consegna, il sindaco Angelo Palmisano e l’assessore alla mobilità sostenibile Antonello Laveneziana hanno rinnovato l’impegno convinto dell’amministrazione comunale per la città sostenibile che si sta concretizzando sempre più con l’ormai già avvenuta costituzione ufficiale della consulta comunale per la mobilità sostenibile, l’avvio dell’iter per la realizzazione del piano comunale per la mobilità ciclistica e l’istituzione e la nomina del mobility manager comunale.