Eleganza allo stato puro, l'Upupa fotografata al Paradiso

Un esemplare di Upupa è stato fotografato all'interno del parco del centro di aggregazione giovanile al quartiere Paradiso di Brindisi. E' uno degli uccelli che, nei secoli, ha affascinato, ispirato e a volte anche spaventato gli esseri umani, popolando leggende, capolavori dell’arte, favole e poesie. E' riconoscibile per il suo lunghissimo e sottile becco incurvato, cresta di penne erettili a ventaglio, piumaggio di colore rosa scuro con vistose striature bianche e nere sulle ali e sulla coda. E' un uccello particolare e molto bello, piuttosto raro da incontrare e soprattutto da fotografare.

Gentili lettori con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. Dalle bellezze naturali, ai piatti tipici, passando dai monumenti e spaccati di vita quotidiana. Armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a redazione@brindisireport.it.

Possibilmente accompagnate lo scatto da una piccola descrizione sul luogo e se volete nome e cognome dell’autore.