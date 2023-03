Alessandra, Pasquina e la storia della Cappella sull'isola di Sant'Andrea

La storia della Cappella, raccontata da Teodoro Savina, autore della foto

"Circa un anno fa Alessandra e Pasquina, passeggiando sulla diga, arrivarono sull’Isola di Sant’Andrea (prima del Castello Alfonsino), dove notarono un piccola cappella abbandonata. Le due donne decisero dopo averla pulita di mettere all’interno una piccola Madonnina e davanti qualche vaso di fiori". Periodicamente durante le loro passeggiate, Alessandra e Pasquina, con grande gioia hanno potuto appurare la presenza di altra gente che va a visitare la cappella portando fiori, immagini della Madonna, rosari e addirittura qualcuno oltre a pulire ha anche tagliato i cespugli davanti alla cappella. In un luogo abbandonato ora quel piccolo gesto è servito di esempio e da stimolo ad altri a dare vita a quella piccola cappella"

