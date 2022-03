Spettacolo in cielo: aspettando la luna piena di Primavera

Una foto mozzafiato scattata nella serata di oggi, mercoledì 16 marzo, nei cieli di San Pietro Vernotico, mostra la luna in tutto il suo splendore. Difficile rimanere indifferenti. La luna piena è prevista per venerdì 18 marzo, "è chiamata anche Luna del verme in quanto i terreni iniziano a scongelarsi e cominciano ad apparire i primi vermi, oppure per i coloni era nota anche come Luna della Quaresima e veniva considerata l'ultima Luna piena dell'inverno" (Da 3bmeteo.com)

Foto scattata da Alessandro

***

Gentili lettori con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. Dalle bellezze naturali, ai piatti tipici, passando dai monumenti e spaccati di vita quotidiana. Armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a redazione@brindisireport.it.

Possibilmente accompagnate lo scatto da una piccola descrizione sul luogo e se volete nome e cognome dell’autore. P.S. Le foto saranno sottoposte a valutazione da parte della redazione di BrindisiReport. La e-mail varrà come autorizzazione