Elfi e lanterne rosa per una magica atmosfera natalizia

Gentili lettori, per il mese di dicembre 2020 la redazione ha deciso di dedicare la rubrica “La Foto del giorno” agli addobbi natalizi realizzati nelle case, nelle strade e nelle vetrine dei negozi. Inviateci le foto delle vostre decorazioni alla email redazione@brindisireport.it, accompagnate da una piccola descrizione e se volete da nome e cognome dell'autore.

Ecco impegnate a completare le decorazioni in casa una giovane mamma con la figlia per un'atmosfera tutta "rosa", il colore di tendenza per il Natale 2020.

Rendiamo tutti insieme più caloroso questo Natale segnato da paure, preoccupazioni e sofferenza. Nella speranza di viverlo in serenità.