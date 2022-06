Il tramonto a Giancola, un anno solare in 13 scatti. Immortalato sempre alla stessa ora

"Località Giancola, Brindisi. Nella foto inviata da Angelo Vavotici, il "percorso apparente" del sole durante l'anno. "Con la telecamera fissa in un punto, si può notare come il sole tramonti più sud-ovest durante il solstizio d'inverno (21 dicembre) e più a nord-ovest durante il solstizio d'estate (21 giugno)", spiega l'autore che per un anno, il 21 di ogni mese, ha fotografato il tramonto brindisino sempre dalla stessa posizione. "Così come non sorge sempre ad est, non tramonta sempre ad ovest".

