Verso la presentazione della via delle Specchie: tra Francavilla, Ceglie e Villa Castelli 

FRANCAVILLA FONTANA - Le vacanze su due ruote coinvolgono mediamente ogni anno circa 33 milioni di presenze fra cicloturisti “puri” e turisti in bicicletta, con una crescita costante del Sud in questo segmento. La bike economy e la valorizzazione di località meno note sono le fondamenta su cui si basa la partecipazione a una fiera specializzata come quella che si svolgerà a Bologna da domani al 7 aprile 2024, dove la Regione Puglia sarà presente attraverso uno stand dell’assessorato al Turismo e Pugliapromozione con numerose attività condivise e 14 Comuni pugliesi. Tra questi c'è quello di Francavilla Fontana che presenterà il progetto “La via delle Specchie, fra Francavilla Fontana, Ceglie Messapica e Villa Castelli”.

Le altre città pugliesi sono Altamura, Andria, Barletta, Bitonto, Castellana Grotte, Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Giovinazzo, Massafra, Mattinata e Taranto. Presenti anche i bike tour operator pugliesi.

“Per la prima volta la Puglia sarà a Bologna per partecipare a una delle maggiori fiere nazionali e internazionali dedicate al cicloturismo. Un'occasione unica per promuovere il turismo lento sulle due ruote nella cornice delle nostre bellezze naturalistiche che sono un driver fondamentale per la scelta della destinazione di viaggio – ha detto Gianfranco Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia - . Il cicloturismo genera un impatto economico annuale di oltre 4 miliardi di euro in Italia e la crescita costante nel Sud certifica il potenziale della bike economy. Tra il 2019 e il 2022, i cicloturisti che hanno scelto le regioni del Mezzogiorno sono passati dal 7 percento al 18 parcento sul totale dei flussi. Elementi che ci incoraggiano a proseguire nella collaborazione con i Comuni pugliesi e con gli operatori di settore per offrire esperienze sempre più qualificate nei servizi e nelle tecnologie: penso alla crescente domanda di e-bike, all’infrastrutturazione dei percorsi su cui stiamo investendo, all’importanza di bike room e ciclofficine attrezzate e, più in generale, alla capacità di fare squadra per essere competitivi, diversificare l’offerta nel tempo e nello spazio e consolidare la Puglia come bike destination”.

“Prosegue l’azione di diversificazione del prodotto e dell’offerta turistica pugliese, puntando ancora una volta, dopo e accanto ai cammini e agli itinerari culturali, al turismo outdoor, al turismo integrato con la natura e il paesaggio, con lo sport, con la salute, con il benessere – ha evidenziato Aldo Patruno, direttore Dipartimento Turismo Cultura Regione Puglia - . Il cicloturismo, peraltro, non è solo - e lo sarà sempre più - una componente importante del prodotto turistico pugliese, ma è anche espressione di una più complessiva bike economy che concorre a definire quel modello di sviluppo a sostenibilità integrale a cui la Puglia ormai punta”.

“Presentare la Puglia a Bologna, in una delle maggiori fiere dedicate al cicloturismo, è una svolta di grande significato che abbiamo ben ponderato, lavorando intensamente per una destinazione su due ruote che possa rispondere alle aspettative dei viaggiatori – ha dichiarato Luca Scandale, direttore generale Pugliapromozione - . Il prodotto turistico outdoor può contribuire a far diventare la Puglia una destinazione tutto l’anno, in particolare nei periodi di bassa stagione, sostenendo un’offerta turistica di qualità, puntando sull’internazionalizzazione, sulla scoperta delle località turistiche meno note, per consentire il contatto con la natura e vivere il tempo lento”.

