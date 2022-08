Elezioni Politiche: il Pd candida i brindisini Elisa Mariano e Francesco Rogoli

BRINDISI- L’ex deputata Elisa Mariano e il segretario provinciale del Pd di Brindisi, Francesco Rogoli, sono rispettivamente al secondo e terzo posto del collegio plurinominale Brindisi-Lecce, alla Camera. Le liste dei candidati del Partito democratico sono state approvate nella tarda serata di ieri dalla Direzione nazionale, al termine di una giornata convulsa, segnata anche da polemiche per l’esclusione di nomi eccellenti. Si voterà per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato, come noto, il prossimo 25 settembre. Il termine per il deposito delle liste è fissato per domenica 21 agosto.

"Avrei voluto ricandidare tutti i parlamentari uscenti - ha detto il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, presentando le liste - ma è impossibile per la riforma del taglio dei parlamentari ma anche per esigenza di rinnovamento". "Ho chiesto personalmente sacrifici ad alcuni - ha proseguito il segretario dem - mi è pesato tantissimo. Quattro anni fa il metodo di chi faceva le liste era: faccio tutto da solo. Io ho cercato di comporre un equilibrio. Rispetto dei territori tra i criteri fondanti delle scelte". E anche della parità di genere, riporta Today, secondo quanto fatto circolare da fonti del Nazareno. "Termino questo esercizio con un profondo peso sul cuore per i tanti no che ho dovuto dire. Peso politico e umano. Ma la politica è questo: assumere la responsabilità", ha aggiunto Letta.

I candidati

In Puglia ci sono tre collegi uninominali e uno plurinominale al Senato. Alla Camera, invece, nove uninominali e quattro plurinominali. Per quanto riguarda il Senato, è capolista il deputato uscente Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionale e le autonomie nel governo Conte II. Poi: Valeria Valente (Napoli), Antonio Misiani (Bergamo) e Loredana Capone, presidente del consiglio regionale. Nel collegio uninominale Taranto-Brindisi, il candidato sarà Giampiero Mancarelli (Taranto).

Per quanto riguarda la Camera, uno dei quattro collegi del sistema proporzionale è quello che accorpa le province di Brindisi e Lecce, ossia il collegio 4. Qui è stato inserito come capolista Claudio Stefanizzi, capo di gabinetto della Regione Puglia, seguito dai brindisini Elisa Mariano e Francesco Rogoli. Infine la leccese Anna Toma. Ancora da decidere il candidato al collegio uninominale Brindisi-Lecce.

Nel collegio di Bari, capolista Marco Lacarra, seguito da Anna Maurodinoia, Paolo Lattanzio, Silvia Muolo. In quello di Taranto: Ubaldo Pagano, Maria Grazia Cascarano, Massimo Moretti, Francesca Irpinia. Infine in quello di Foggia: Raffaele Piemontese, Debora Ciliento, Giovanni Vurchio, Gabriella Grieco.