Emergenza sangue, i militari del battaglione San Marco rispondono all'appello

Sabato 19 giugno in programma un'altra iniziativa del centro: una moto-donazione con un raduno di motociclisti che hanno voluto aderire all'appello del Trasfusionale del Perrino

BRINDISI - Sono 29 i donatori che oggi (venerdì 18 giugno 2021) hanno risposto all’appello del Trasfusionale del Perrino per la carenza di sangue. Grande soddisfazione della responsabile del centro, Antonella Miccoli: “Voglio ringraziare tutti quelli che si sono presentati e in particolare i militari della Brigata Marina di Brindisi (battaglione San Marco) che ancora una volta hanno offerto il loro supporto e tutti gli operatori sanitari che hanno saputo dell’emergenza e sono venuti ad aiutarci. Domani, sabato 19 giugno, a partire dalle 9 - continua Miccoli - in programma un’altra iniziativa del centro: una moto-donazione con un raduno di motociclisti che hanno voluto aderire al nostro appello”.

Con l'arrivo dell’estate la carenza di sangue diventa più consistente e per questo il Centro Trasfusionale del Perrino rinnova l’invito a tutti i cittadini: la donazione è una procedura sicura, svolta nel rispetto di tutte le norme anti Covid. Per accedere al Centro è necessario prenotarsi al numero 0831 537274.