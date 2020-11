Attivo il servizio di supporto psicologico telefonico gratuito per l’emergenza Covid

Il Polo dei servizi sociali del Comune di Brindisi ha attivato il servizio di supporto psicologico per coloro che, a causa dell’emergenza Covid, ritengano di aver bisogno di un aiuto concreto e professionale per loro stessi e per i componenti della famiglia. Saranno disponibili quattro psicologi per offrire la loro consulenza gratuita ai cittadini di Brindisi.

Il primo contatto avviene con lo psicologo Davide Ricco al numero di cellulare 3515535997 nei seguenti giorni: martedì dalle ore 16 alle ore 18; mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13. Dopo il primo contatto, il richiedente verrà messo in contatto con lo psicologo assegnato con il quale potrà concordare orari e giorni per il supporto telefonico.