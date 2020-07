Grave carenza di sangue al Perrino: il sindaco Rossi invita a donare

BRINDISI - "L’ospedale Perrino di Brindisi vive in una gravissima situazione di emergenza per la carenza di sangue. Questa mattina la situazione è davvero drammatica. Non posso che invitare i cittadini che possono farlo, a recarsi in ospedale e donare". Scrive Riccardo Rossi in una nota inviata agli organi di informazione.

"Tutto il personale medico e sanitario sta facendo grandi sforzi da mesi ma, per fare bene il loro lavoro, hanno bisogno di un contributo da parte dei brindisini che, da sempre, hanno avuto tanta sensibilità ed attenzione su questo argomento".

"È possibile donare il sangue nella massima sicurezza; voglio tranquillizzare tutti su questo. Spero che il mio invito possa essere accolto fin da subito”