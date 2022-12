Infiltrazioni nel Pta di Cisternino: iniziati i lavori di riparazione dei solai

CISTERNINO - Sono iniziati i lavori di riparazione del lastrico solare della Casa della Salute di Cisternino in via Magellano. Si tratta di spazi attualmente non riservati all'utenza e situati al primo piano dell'edificio. Nei giorni scorsi si erano verificate alcune infiltrazioni d'acqua, che avevano interessato in lieve misura anche i bagni per gli utenti collocati al piano terra. Nelle stanze riservate alle degenze invece non si era registrato alcun problema strutturale.

La situazione era stata esaminata durante un incontro svoltosi nei giorni scorsi fra il direttore generale di Asl Brindisi, Flavio Maria Roseto e il sindaco di Cisternino, Lorenzo Perrini, insieme al direttore amministrativo Andrea Chiari, alla direttrice del Distretto socio-sanitario Rosa Rosato e all’ingegnere Renato Ammirabile dell’Area Tecnica.

I lavori attualmente in corso consistono nella riparazione della guaina ardesiata esistente per consentire di impermeabilizzare la struttura, lesionata in più punti in prossimità dei canali di scolo. Si conta di ripristinare la situazione di normalità in tempi brevi. L'intervento definitivo di rifacimento dell'intero pacchetto di coibentazione/impermeabilizzazione del terrazzo sarà oggetto dei lavori finanziati con fondi PNRR che inizieranno il prossimo anno.