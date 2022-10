“Prevenzione e motivazione, gli aspetti psicologici e la forza della mente”, se ne parla a San Michele

SAN MICHELE SALENTINO - Ottobre, è il mese dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno. Per combatterlo occorre unire le forze e investire su informazione e ricerca scientifica. Si svolgerà a San Michele Salentino, giovedì 27 ottobre pv presso la Pinacoteca “S. Cavallo” (inizio alle ore 18,30) il convegno “Prevenzione e motivazione, gli aspetti psicologici e la forza della mente”, un momento di riflessione e dibattito sul tema dalla prevenzione, raccontata e consigliata da persone che conoscono molto bene questo mondo.

“La prevenzione deve essere uno stile di vita, - spiega il sindaco Giovanni Allegrini - mi rendo conto e sono consapevole che tutti, io per primo, presi dalla quotidianità e dalle cose sempre da fare o dal modo in cui la società civile oggi vive, si è portati a dare spesso priorità alle cose materiali e non si trova il tempo per noi, e allora quando arrivano i campanelli d’allarme è spesso già tardi, è quindi una straordinaria occasione, che questa amministrazione con l’assessorato alle pari opportunità mette in campo, affinché si parli di prevenzione, affinché ognuno di noi venga sensibilizzato sul tema, e si faccia portavoce con le persone a noi care, questo è l’obbiettivo dell’amministrazione e questo è la volontà politica di questo assessorato che sta pianificando una serie di iniziative che saranno supportate e sostenute da diverse parti. Vi aspettiamo insieme per la salute”.

“E’ importante affrontare l’argomento e condividere storie - dice Angela Martucci, assessora Sport, Spettacolo e Pari Opportunità di San Michele Salentino - perché la prevenzione non è qualcosa di cui parlarne solo ad ottobre, ma uno strumento concreto. Raccontare significa trasformare la paura in coraggio ed abbattere quei tabu, che spesso tengono bloccate noi donne”.

Dopo i saluti istituzionali, affidati a Giovanni Allegrini (Sindaco di San Michele Salentino) ed Angela Martucci (assessora Sport, Spettacolo e Pari Opportunità di San Michele Salentino) sarà l’associazione “Cuore di Donna” Brindisi ad introdurre il tema dell’evento. A seguire gli interventi di Alessandro Galiano (Senologo Radiologo dell’Asl di Brindisi) e Manuela Caloro (Psiconcologa presso l’unità di Oncologia dell’ospedale “Perrino” di Brindisi). In conclusione le testimonianze di alcuni pazienti. Modera il convegno la giornalista Agata Scarafilo.