Auto investe bici: muore un 14enne sulla strada provinciale

CAROVIGNO - Tragedia sulla strada provinciale che collega San Vito dei Normanni a Carovigno. Un 14enne residente a Carovigno, Raffaele Laghezza, ha perso la vita dopo essere stato investito da una Renault Megane, mentre procedeva in sella alla sua bici. E' accaduto intorno alle ore 18:30 di oggi (martedì 15 giugno) in contrada Colacurto, nell'agro di Carovigno, nei pressi del centro di accoglienza Carbrun. Sul posto il personale del 118, i carabinieri e la Polizia Locale di Carovigno. Da quanto appreso il bambino si stava recando presso l'abitazione di una zia. In quello stesso tratto di strada si sono già verificati altri investimenti dall'esito fatale.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sia il bambino che l’auto, condotta da un 40enne di Ostuni, procedevano verso Carovigno. L’automobilista, per cause da accertare,si è scontrato con la bici. A seguito dell’urto, il minorenne ha sbattuto prima sul cofano e poi sul parabrezza. Infine è stato sbalzato sull’asfalto. Il ciclista, privo di sensi, è stato soccorso dagli operatori del 118. Dopo vari tentativi di rianimazione è stato caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato presso l’ospedale Perrino, dove è stato constatato il decesso.

I carabinieri della stazione di Carovigno sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. Il veicolo è stato posto sotto sequestro. L’automobilista è stato sottoposto ad accertamenti alcolemici e tossicologici.

Articolo aggiornato alle ore 20:51 (la dinamica dell'incidente)