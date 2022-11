Cadavere della madre nascosto nel congelatore: denunciato il figlio

CEGLIE MESSAPICA - E' stato denunciato a piede libero per occultamento di cadavere A.B., 55enne di Ceglie Messapica, figlio di Maria Prudenzia Bellanova, 82 anni, ritrovata questo pomeriggio (martedì 22 novembre 2022) all'interno di un congelatore. La scoperta da parte dei carabinieri del Norm della compagnia di San Vito dei Normanni è stata possibile grazie ad una segnalazione fatta ai militari da alcuni parenti che, da tempo, non avevano notizie della anziana. Il corpo della donna era rannicchiato all'interno del pozzetto congelatore che A. B., invalido civile, deteneva in casa in contrada Galante-Minzella. Zona trafficata grazie alla presenza di una azienda agricola e casearia, proprio, difronte al casolare dove vivevano madre e figlio.

Non è stato possibile accertare il momento della morte ma gli investigatori hanno ascoltato, in caserma, il figlio dell'anziana assistito dall'avvocato Aldo Gianfreda. Secondo quanto dichiarato dall'uomo la madre sarebbe deceduta da una settimana per cause naturali. Il figlio l'ha vegliata per un giorno intero e poi nascosta all'interno del pozzetto congelatore perchè, sempre secondo quanto riferito ai carabinieri dal 55 enne, non avrebbe avuto il coraggio di raccontare a nessuno del decesso della mamma. Sarà, ovviamente, l'eventuale esame autoptico a chiarire le cause e a quando risale il decesso.

Il corpo della donna è stato trasferito presso l'obitorio dell'ospedale "Camberlingo" di Francavilla Fontana. Si dovranno attendere alcune ore perchè si scongeli così da poter effettuare, eventualmente, l'autopsia. Da una prima ricognizione effettuata dal medico legale Domenico Urso, sul corpo non sono stati trovati segni di violenza anche se sarà l'autopsia a fornire certezze. La famiglia era, anche, stata seguita dai Servizi sociali del Comune di Ceglie Messapica fino al luglio scorso ma, pare, fossero in attesa del rinnovo del servizio Adi. Sul luogo del ritrovamento sono accorse le nipoti della anziana che non avevano notizie della congiunta da tempo. Alla casa in contrada Galante sono stati apposti i sigilli.