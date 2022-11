Rissa tra baby gang nella notte: minorenne ferito con un coltello

CEGLIE MESSAPICA - Si sono picchiati in Piazza Sant'Antonio a Ceglie Messapica: un diverbio degenerato tanto che è spuntata una lama. A fronteggiarsi due gruppi, giovani di 15-16 anni, molti dei quali poi finiti in ospedale, tra Ceglie e Francavilla Fontana. Un 16enne ha riportato un profondo taglio fino al polso medicato presso il nosocomio messapico dove il giovane si è recato poco dopo le 23. Altri, invece, hanno raggiunto insieme ai genitori il "Camberlingo" di Francavilla con varie ecchimosi e segni di una scazzottata. Il tutto è avvenuto ieri sera (lunedì 31 ottobre 2022). Le indagini sono condotte dai carabinieri di San Vito dei Normanni con il supporto dei militari della locale stazione. Tutti i minorenni sono stati identificati e ascoltati. Al vaglio le immagini della videosorveglianza presente in piazza Sant'Antonio.