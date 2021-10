Torna da un viaggio all'estero con ovuli di droga nello stomaco, poi le coliche: operato e arrestato

E' stato arrestato per reati in materia di spaccio il 20enne di Oria finito in ospedale per aver ingerito 15 ovuli di droga. Il giovane (M.P. le sue iniziali), è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Brindisi

BRINDISI - E' stato arrestato per reati in materia di spaccio il 20enne di Oria finito in ospedale per aver ingerito 15 ovuli di droga. Il giovane (M.P. le sue iniziali), è accusato dagli agenti della Squadra mobile di Brindisi di aver occultato e trasportato all’interno del proprio corpo, 15 ovuli, del peso complessivo di circa 214 grammi lordi, contenenti sostanza stupefacente risultata positiva ai derivati dei cannabinoidi.

La polizia si è recata in ospedale dopo che il 20enne, di ritorno da un viaggio all'esterno, non riuscendo a evacuare gli ovuli ingeriti si è recato al Pronto soccorso dell'ospedale di Francavilla Fontana, con forti coliche addominali. Da lì è stato trasportato al Perrino di Brindisi e poi sottoposto a specifico intervento chirurgico per l'estrazione della droga. Gli ovuli sono stati fatti analizzare e poi è scattato l'arresto.