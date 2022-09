Impatto fra auto e bici sulla provinciale: un ciclista perde la vita

SAN MICHELE SALENTINO – Un’altra tragedia della strada in provincia di Brindisi. Un uomo di 46 anni residente a San Michele Salentino, Patrizio Tetesi, ha perso la vita a seguito di un incidente che intorno alle ore 9 di oggi (domenica 25 settembre) si è verificato sulla strada provinciale che collega San Michele Salentino a Ostuni, in agro di San Michele Salentino.

La vittima procedeva in direzione Ostuni a bordo di una bici. Il mezzo, per cause da accertare, è entrato in collisione con una Fiat Bravo condotta da un 20enne di Carovigno (A.D. le iniziali del suo nome) che procedeva sullo stesso senso di marcia. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, ma per il 46enne non c’è stato nulla da fare. Il giovane automobilista non ha riportato ferite. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale del distaccamento di Fasano. Sul posto anche la Polizia Locale di San Michele. La dinamica è in fase di accertamento. La salma è stata trasportata presso il cimitero di San Michele Salentino. Da quanto appreso, Tetesi utilizzava abitualmente la bici nei suoi spostamenti.

Il cordoglio del sindaco

Il sindaco di San Michele, Giovanni Allegrini, ha espresso il proprio cordoglio. "A nome personale e dell’amministrazione comunale, interpretando i sentimenti dell’intera comunità - si legge in un post pubblicato sul orofilo social del primo cittadino - esprimo i sensi del più profondo cordoglio alla famiglia Tetesi, per la prematura dipartita del nostro concittadino Patrizio Tetesi. Il destino ha voluto che questa giovane vita si spezzasse a seguito di un tragico incidente stradale stamane. Nessuna parola potrà essere mai sufficiente per donare il conforto al figlio e ai parenti tutti".

Articolo aggiornato alle ore 12:50 (il cordoglio del sindaco)