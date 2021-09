Vent'anni di maltrattamenti in famiglia: arrestato e condotto in carcere

Protagonista della vicenda un 40enne, che ha vessato per un lungo periodo moglie e figli. Dopo l'intervento dei carabinieri si trova a Taranto

LATIANO - Ha maltrattato per 20 anni moglie e figli. Per questo motivo è finito in carcere ieri (lunedì 27 settembre 2021) un 40enne di Latiano dove, infatti, i carabinieri della stazione di Mesagne hanno eseguito un'ordinanza emessa dal Tribunale di Brindisi nei confronti del latianese 40enne.

L'uomo è accusato di aver maltrattato moglie e figli (assistiti dall'avvocato Antonio Sartorio del foro di Brindisi) per un arco di tempo lungo 20 anni, dal 2001 fino al settembre 2021. L'uomo, una volta concluse le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Taranto, su disposizione dell'autorità giudiziaria.