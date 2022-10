In ospedale per mal di testa: ragazzina di 15 anni muore dopo il ricovero

BRINDISI - Lutto e dolore in città. Nelle scorse ore presso l’ospedale Perrino di Brindisi è deceduta una ragazzina di 15 anni M.C. di Brindisi: era giunta al Pronto soccorso con mal di testa. Al momento non è chiaro cosa sia accaduto, con ogni probabilità qualche risposta arriverà dall'esame autoptico. Certo è che una famiglia è precipitata in un incubo nell’arco di poche ore. Si tratta del secondo caso simile in 20 giorni: il 10 ottobre scorso sempre al Perrino è deceduta una 14enne a causa di una miocardite.

Dolore e rabbia per una morte del tutto inaspettata. “Non doveva andare così, la vita è ingiusta, riposa in pace piccola” scrive su Facebook un’amica della famiglia della 15enne. “Un dolore indescrivibile, non si può”. Si legge in un altro post. Anche la madre ha affidato al Social Network il suo grido di dolore: "Te lo prometto con tutte le mie forze, avrai giustiza piccola mia".

Tutto ancora da chiarire, da verificare, da accertare. La Asl al momento non ha diramato versioni ufficiali sulla vicenda ma sul posto nella serata di ieri si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi chiamata dai familiari subito dopo il decesso.

Da quanto ricostruito la ragazzina sarebbe stata portata in ospedale il 20 ottobre scorso con forti mal di testa ma dimessa poche ore dopo. Successivamente è tornata al Pronto soccorso del Perrino con dolori persistenti, è seguito il ricovero in Pediatria, poi il trasferimento in Neurochirurgia dove è stata sottoposta a intervento chirurgico e poi in Terapia intensiva dove è deceduta 48 ore dopo. I poliziotti hanno ascoltato i genitori e sequestrato la cartella clinica, la salma è a disposizione della magistratura per l'autopsia.

Aggiornamento alle 12.01 (intervento in ospedale della Polizia)