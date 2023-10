Aghi di siringa nel cortile della scuola: "Vanno rimossi subito"

SAN PIETRO VERNOTICO - Aghi di siringa sparsi nel cortile della scuola che ospita le classi della dell'Infanzia Decroly e Primaria Rodari a San Pietro Vernotico. La scoperta è stata fatta da alcune mamme attorno alle 13.30 di oggi, mercoledì 4 ottobre. Immediata la segnalazione al comando della Polizia locale per chiederne la rimozione. Sul posto anche il consigliere di minoranza Michele Lariccia che ha anche lui provveduto a inoltrale le dovute segnalazioni.

Gli aghi, opportunamente chiusi nell'astuccio di plastica, sono stati trovati sia all'interno che all'esterno del cortile, si tratta di 3-4 pezzi. La preoccupazione è che se non dovessero essere rimossi nel più breve tempo possibile possano rappresentare un pericolo per i piccoli studenti che sostano davanti alla scuola in attesa dell'inizio delle lezioni.

Come è noto, inoltre, il cortile di quella scuola di pomeriggio è spesso frequentato da ragazini che vi sostano per giocare. Gli aghi potrebbero essere caduti da qualche sacchetto di rifiuti e il vento potrebbe averli spostati nel cortile. "Spero che vengano tolti al più presto, non vorrei che accadesse qualcosa di preoccupante", commenta una mamma.