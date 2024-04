Marciapiede extra large: "E' ancora caos viabilità in via Marco Biagi"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Di seguito la lettera di un lettore

Spett.le redazione, a distanza di circa un mese dal mio precedente intervento, devo purtroppo tornare a parlarvi della viabilità in via Marco Biagi. Ahimè la situazione non è cambiata per nulla e noi abitanti della zona continuiamo a subire tutte le difficoltà di cui vi ho narrato la scorsa volta. C’è da dire che, oltre al mio scritto da voi gentilmente pubblicato, avevo provveduto anche ad inviare una segnalazione indirizzata al Sindaco Marchionna, all’Assessore ai lavori pubblici (dott. Gianluca Quarta), al Dirigente del Settore Lavori e Opere Pubbliche, Mobilità urbana (arch. Fabio Lacinio) e al Comandante della Polizia Locale (dott. Antonio Claudio Orefice). Ebbene, finora nessuno si è degnato di una minima risposta e credo anche che non sia stato effettuato alcun sopralluogo. Se non fossero bastate le foto che ho inviato nella mia precedente segnalazione, vi allego un video dove si evince chiaramente come le auto invadano il marciapiede con due ruote, per via della larghezza ridotta della carreggiata (questo avviene quotidianamente).

A tal proposito, vorrei rivolgermi anche a coloro che continuano a lasciare in sosta le proprie vetture proprio dove la strada, in queste condizioni, è diventata a tratti impraticabile. Non sappiamo se l’Amministrazione prenderà dei provvedimenti in merito ma, fintanto che la situazione rimane questa, anche noi cittadini possiamo fare qualcosa, basta solo un po’ di buon senso. L’abbiamo capito tutti che ormai parcheggiare lì costituisce un ostacolo ma soprattutto un pericolo per la circolazione. Perché continuiamo a farlo? Io, che abito in quella strada, non lascio più l’auto davanti a casa di giorno e, di notte, uso sempre il garage. Alla fine, girando l’angolo, un posto lo si trova. Basta semplicemente fare due passi a piedi. È vero che per adesso non c’è nessun divieto di sosta, ma è possibile che abbiamo sempre bisogno di obblighi e divieti per non assumere comportamenti incivili? Chi ha la fortuna di possedere un garage, per cortesia lo usi! Siamo tutti nella stessa barca, almeno cerchiamo di aiutarci a vicenda e non ostacolarci.

Mi auguro che via Marco Biagi non venga trasformata in un senso unico, perché questo significherebbe allungare di molto la percorrenza per tornare o venire da via Nicola Brandi, con conseguente perdita di tempo, consumo di carburante e maggiore inquinamento. E non risolveremmo la questione del traffico. A mio avviso, se il marciapiede viene lasciato così com’è, l’unica soluzione è istituire un divieto di sosta che permetta più agevolmente la circolazione a doppio senso. Ancora più auspicabile sarebbe inoltre l’eliminazione del semaforo vicino alla caffetteria Paradiso e la realizzazione di una rotatoria, che potrebbe essere un rimedio contro le interminabili code che si formano ormai a tutte le ore.

Cordiali saluti, Gabriele Greco