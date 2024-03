Disagi in città: "Situazione insostenibile dopo l'allargamento del marciapiede"

Gallery















Spett.le redazione, voglio portare alla vostra conoscenza e a quella dei lettori la situazione insostenibile che si è creata da qualche mese in via Marco Biagi. Penso che questo tratto di strada all’angolo con via Nicola Brandi sia piuttosto noto ai cittadini di Brindisi, a causa dell’intenso traffico veicolare che si forma ogni giorno in varie ore di punta, soprattutto in coincidenza con l’ingresso/uscita dalle scuole della zona. Ebbene, il problema ora è ulteriormente peggiorato.

Poche settimane prima dello scorso Natale, noi abitanti di via Marco Biagi ci siamo ritrovati improvvisamente l’apertura di un cantiere in strada, che non era stato segnalato nei giorni precedenti. I lavori hanno interessato l’allargamento del già ampio marciapiede presente su un lato della carreggiata, con la conseguente riduzione delle poche aree disponibili per parcheggiare e l’estremo restringimento della sede stradale che, voglio ricordare, è a doppio senso di marcia.

Allo stato attuale, si nota a vista d’occhio che non è più opportuno lasciare le auto in sosta lungo la strada. Ciononostante, numerosi automobilisti continuano a farlo, creando un notevole ostacolo alla circolazione, al punto che spesso molte auto, dopo aver svoltato in via Marco Biagi e trovando altri veicoli che giungono dal senso opposto, invadono con due ruote il marciapiede posto sulla destra (trovate in allegato alcune foto per un confronto della situazione prima e dopo i lavori).

Giova inoltre ricordare che a pochissimi metri è presente la stazione dei vigili del fuoco. Se dovesse succedere un’emergenza nei momenti in cui il traffico è bloccato, i loro mezzi non troverebbero alcuno spazio per uscire. È evidente che così non si può andare avanti. A questo punto mi chiedo quale sia stata la ratio che ha portato a svolgere questi inutili lavori di allargamento del marciapiede, dal momento che il traffico pedonale e ciclabile in via Marco Biagi è pressoché nullo.

Inviterei qualche rappresentante della Giunta Comunale o qualche funzionario di Polizia Locale a venire a trovarci una mattina tra le 7.45 e le 9.00 per verificare con i propri occhi quello che succede. Auspico che l’Amministrazione comunale provveda al più presto al ripristino della larghezza precedente del marciapiede o almeno all’istituzione di un divieto di sosta lungo tutto il primo tratto di via Marco Biagi. In una città dove l’addizionale comunale all’Irpef è stata incrementata del 50%, dove si prospettano futuri aumenti delle tariffe dei parcheggi, questi lavori senza logica hanno rappresentato l’ennesima vessazione nei confronti dei cittadini.

Cordiali saluti, Gabriele Greco

