"Buongiorno, vi invio questa email con la speranza che voi con un articolo possiate aiutarmi. vivo in vico Martinez angolo corso Umberto tra il Bar Continental e Bar Enjoy dove h24 c'è una discarica dove depositano di tutto di più con odori e rumori delle bottiglie è talmente forte che ti fanno saltare dal letto in piena notte rischio infarto e sono anche malato oncologico. Spero in un vostro aiuto pubblicando un articolo e sollecitare il comune ad intervenire. Grazie". Questo è il testo di una nota (firmata) giunta alla redazione di questo giornale da un cittadino. Lo stesso ha anche inviato foto che mostrano lo scempio.

Discarica in pieno centro, la segnalazione di un cittadino: "Non so come fare"