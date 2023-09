"Illuminazione, fogna e trasporti pubblici assenti: la nostra strada completamente dimenticata"

Riceviamo e pubblichiamo da un cittadino

Con la speranza che il messaggio non venga ignorato come succede ormai da anni, proviamo tramite le vostre testate giornalistiche a segnalare la situazione dei residenti nella periferia sconosciuta di Brindisi, con esattezza Strada per Trullo (Strada che da Tuturano va verso cerano, Borgo Ducale) strada totalmente sprovvista di servizio fogna, acqua potabile, illuminazione e soprattutto una strada totalmente sprovvista di trasporto pubblico nei pressi delle numerose abitazioni

La strada in questione e purtroppo anche impossibile da percorrere a piedi in quanto percorsa giorno e notte da numerose auto ad altissima velocità, pertanto capirete il disagio dei residenti a raggiungere la città o la più vicina fermata autobus (Torrerossa) per portare i bambini a scuola, raggiungere il posto di lavoro e ogni servizio di cui necessitano le famiglie non automunite.

Sono anni che proviamo ad avere un'incontro con il sindaco ormai passato, abbiamo già scritto al sindaco attuale, abbiamo chiamato e inviato email, all' ufficio competente, all' ufficio del sindaco, ad Acquedotto Pugliese e a Stp.

Acquedotto Pugliese ci rimanda al Comune, Stp dopo aver fatto un sopralluogo idem, ci rimanda al comune,il comune invece ignora...

Vorremmo far presente però, che lo scorso anno per la fermata autobus della spiaggia di Cerano fu interpellato il prefetto il quale subito fece in modo che STP ripristinasse la fermata,utile si ai bagnanti ma per poche settimane l'anno, mentre chi nella zona ci vive, non viene proprio considerato.

Leggiamo giornalmente che Stp mette a disposizione nuovi autobus ultra moderni, ripristina fermate in zone balneari urbane ed extraurbane, vorremmo anche noi avere la possibilità di poter utilizzare il trasporto pubblico in caso di necessità. Speriamo che prima o poi chi di dovere possa interessarsi alla zona sia per l'urbanizzazione che per il trasporto pubblico.