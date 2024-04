Sacchi di immondizia in pieno centro storico: residente chiama i vigili

BRINDISI - Non potevano passare inosservati i sacchi di immondizia immortalati nella foto pubblicata a corredo di queste righe da un cittadino che nel pomeriggio di oggi, martedì 2 aprile, passeggiava nel centro storico di Brindisi. Ieri e domenica erano giorni di festa e la città è ancora piena di turisti e qualcuno ha pensato bene di deturpare i caratteristici scorci del centro storico con la spazzatura. Oggi, martedì, era il giorno di ritiro del secco non differenziabile e della carta, i sacchi sono stati messi per strada dopo il passaggio dei netturbini? O gli stessi non sono passati da via Santa Chiara?

Certo è che l'abitudine di abbandonare spazzatura pare sia frequente se si considera che nelle vicinanze è stato affisso un cartello, scritto al computer e plastificato, che invita a non lasciare la spazzatura e proprio sotto c'è una busta piena di rifiuti. Un residente ha richiesto l'intervento della Polizia locale, una pattuglia ha eseguito un sopralluogo. La spazzatura è rimasta per strada per indignare i turisti. Ma anche quei cittadini virtuosi che, invece, i luoghi pubblici li rispettano.