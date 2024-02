San Pietro: allagamenti con cedimenti e voragini in alcune strade non asfaltate

SAN PIETRO VERNOTICO - Strade non asfaltate allagate a San Pietro Vernotico. Oggi (domenica 25 febbraio) in una, via Carrozzo, si è aperta una piccola voragine nella quale è confluita tutta l'acqua piovana delle ultime ore. E se si allarga? Si chiedono alcuni cittadini. L'acqua come si vede nel video allegato è finita sotto l'asfalto e le possibili conseguenze sono ben immaginabili.

Via Carrozzo, nel tratto finale che si affaccia su piazza Regina Margherita, da mesi, dopo alcuni interventi di Acquedotto pugliese, è senza asfalto. Si tratta di una strada molto frequentata che collega via Brindisi con la zona sud del paese e dove ha sede una lavanderia self service aperta h24 e sempre frequentata. La carreggiata, ormai, è piena di avallamenti pericolosi per pedoni, ciclisti ma anche automobilisti. Quando piove la situazione peggiora.

Cedimenti nella giornata di oggi anche in via Mare, anche qui la strada di recente è stata interessata da lavori Aqp. Non è stata ancora asfaltata e di conseguenza la pioggia delle ultime ore ha creato delle piccole voragini.

I residenti hanno contattato gli organi competenti e la Protezione civile ha transennato l'area. Ma il rischio che l'asfalto ceda completamente è alto.