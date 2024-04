San Pietro, al "Paisiello" roghi sospetti e aria irrespirabile, residenti esasperati

SAN PIETRO VERNOTICO - Aria irrespirabile al "Paisiello" uno dei quartieri siti alla periferia di San Pietro Vernotico abitato da decine di famiglie. Da mesi a cadenza regolare, alle prime ore del giorno qualcuno incendia materiali di vario genere e la zona si impregna di fumo. L'ultimo episodio risale alla mattinata di oggi, venerdì 5 aprile. La foto a corredo di questa segnalazione è stata scattata da un cittadino in lontananza. Più di qualcuno da tempo lamenta questa situazione, una donna che passeggiava con il cane una mattina richiese anche l'intervento dei carabinieri tanto era forte e sospettto l'odore di bruciato. In alcuni casi la zona si impregna di puzza ma il fumo non è visibile. Altri hanno segnalato agli organi preposti ma la pratica di dare fuoco a materiali vari continua. Chi vive quotidianamante questa situazione teme per la propria salute, è convinto che non si tratta solo di erba secca (anche se pure questa è una pratica vietata) ma di plastica e materiali pericolosi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui