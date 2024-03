Le migliori uova di pasqua 2024: un tuffo tra ingredienti inconfondibili e sapori irresistibili

Quante volte avremo sentito la frase “Non si è mai troppo grandi per ricevere un uovo di cioccolato”. Questo dolce tanto amato da grandi e piccini, spinge ogni anno, in occasione della Pasqua, milioni di italiani alla ricerca dell’uovo perfetto da regalare.

Quello che forse risulta meno noto è che il gesto di donare un uovo non appartiene ai giorni nostri, bensì affonda le proprie radici nell’antichità. Regalare uova era un’usanza già nell’antica Persia e serviva ad annunciare l’arrivo della primavera. Nel medioevo, invece, si usava regalare le uova di gallina alla servitù, mentre quelle decorate con metalli pregiati come argento, platino e oro, venivano offerte ad aristocratici e nobili. Anche gli Egizi erano affascinati da questa forma particolare, tanto da considerare l’uovo come il fulcro dei quattro elementi dell’universo: acqua, aria, terra e fuoco. Infine, alcune credenze pagane e mitologiche narravano che cielo e terra fossero due emisferi che creavano un unico uovo.

Ai giorni nostri, oltre ad inserire l’uovo nelle ricette tradizionali da portare sulle nostre tavole, abbiamo l’immancabile uovo di cioccolato da donare ai nostri cari.

Nel corso degli anni, i maître chocolatier hanno realizzato delle vere e proprie magie. Andiamo a scoprire le migliori uova di cioccolato del 2024.

Dal laboratorio artigianale dello chef Antonino Cannavacciuolo: un uovo cremino al cioccolato fondente e un nocciolato al latte, pronti a deliziare il vostro palato con sapori sublimi e un design tutto da scoprire.

Dal celebre marchio Venchi, specializzato nell’arte della cioccolateria dal 1878:

fondente ed extra fondente con granella

stracciatella con granella

pistacchio con granella

cioccolato bianco con croccante granella di fave di cacao tostate e lamponi

cremino

fondente fuori e cioccolato al cannolo siciliano dentro

fondente, bianco e al latte nocciolato

Ferrero Rocher Pasqua d’oro Fondente: un’elegante versione fondente con cioccolato puro cacao e nocciole, avvolta in una confezione dorata.

Lindt Emozioni Golose Bianco Pistacchio Mandorle: una vera e propria esperienza con cioccolato bianco, mandorle e pistacchi salati, il tutto racchiuso in una confezione regalo.

Baci Perugina, in collaborazione con il celebre marchio di moda Dolce e Gabbana: cioccolato fondente, granella di nocciole e un packaging di tendenza.

Kinder GranSorpresa: il classico e intramontabile Kinder con cioccolato al latte bicolore, confezione e sorprese dalla serie Stranger Things.

