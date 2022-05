Basket: la Dinamo trionfa a Monopoli, è festa per la promozione in C Gold

BRINDISI - La Dinamo Limongelli Brindisi è in C Gold. La promozione è stata ottenuta sul parquet dell’Ap Monopoli, dove i ragazzi di coach Cristofaro si sono imposti per 72-60 in gara 2 della finale playoff del campionato di C Silver, bissando la vittoria ottenuta domenica scorsa al PalaZumbo. A fine gara grande festa con i tifosi che hanno seguito la Dinamo in trasferta, degno suggello di una stagione in cui il team brindisino è stato protagonista di un avvincente duello con Lucera, vincitrice del girone. Questo traguardo è il frutto di anni di programmazione e di un’oculata gestione societaria.