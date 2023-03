Basket, la Limongelli Dinamo Brindisi espugna anche Lucera

BRINDISI - Arriva la settima vittoria consecutiva nel campionato di Serie C Gold per la Limongelli Dinamo Basket Brindisi che espugna il parquet della Sveva Lucera con il punteggio di 63-75.

Lucera, fresca di matematica promozione in Serie B ottenuta lo scorso weekend, ha onorato la gara al massimo, superando alcune importanti assenze e dimostrando la forza e il valore del gruppo che ha dominato la stagione, rendendo durissima la gara ai brindisini. Gli ospiti hanno avuto il merito di restare concentrati e annullare i tentativi di rimonta dei dauni, togliendosi anche lo sfizio di uscire vincitori dal parquet della Sveva, fortino inespugnabile ed inviolato nelle ultime due stagioni da tutte le squadre che ci hanno giocato.

La cronaca del match

Dopo il bellissimo ed emozionate “pasillo d’onore” reso dalla Dinamo ai padroni di casa per la vittoria del campionato, in campo è fin da subito match duro e spigoloso. Acosta e Gramazio spingono avanti i padroni di casa, la mobilità di Pulli, insieme ai primi punti in maglia Dinamo del neo-acquisto Di Ianni permettono agli ospiti di pareggiare sul 13-13 alla fine del primo quarto.

Secondo parziale di chiara marca brindisina (13-28) con Stonkus e Fouce sugli scudi, ben supportati da Calò e Di Ianni, mentre Lucera si affida a Gramazio e Ianzano per ridurre lo svantaggio sul 26-41 al fine del primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoi, la percentuale dall’arco degli ospiti cala drasticamente, mentre Acosta domina il pitturato con 12 punti nel quarto e Scarponi e Alvisi colpiscono da tre punti, riavvicinando i dauni sul 48-52 al 30’.

Ultimi 10 minuti dove succede di tutto: la Limongelli trova in Musa e nella bomba di Stonkus i canestri per il +9 sul 54-63, annullando le triple di Scarponi e Alvisi. Ancora Alvisi, insieme ad Acosta, riportano i padroni di casa sul -2 (61-63), prima delle proteste della panchina della Sveva per un contatto Caloia-Gramazio. La coppia arbitrale espelle 2 membri dello staff tecnico lucerino e Fouce fa 4/5 dalla linea della carità, spingendo la Limongelli verso la vittoria per 63-75. Con 35 secondi ancora da giocare, la Dinamo non forza l’attacco con l’intento di distendere gli animi e chiudere il match tra gli applausi del pubblico presente per celebrare la Sveva Lucera, e dal lato brindisino, per festeggiare una vittoria fondamentale per il miglior posizionamento all’interno della griglia playoff.

Con questa vittoria la Limongelli sale a quota 30 punti in classifica, mantenendo il quarto posto in solitaria, alle spalle del Mola New Basket 2012, terza in graduatoria con 32 punti. Proprio la formazione del giovane coach brindisino Gabriele Castellitto sarà l’avversaria della Dinamo in occasione dell’ultimo turno della stagione regolare in programma domenica prossima, 12 marzo, alle ore 18:00 sul parquet del PalaZumbo di Via dei Mille a Brindisi.

Sarà fondamentale, ancora una volta, il supporto del pubblico brindisino per continuare a lottare per raggiungere al meglio i playoff promozione per la Serie B.

Sveva Pallacanestro Lucera - Limongelli Dinamo Basket Brindisi 63-75 (13-13, 26-41, 48-52, 63-75)

Lucera: Cepic 7, Olivieri, Gramazio 10, Ferosi, Coluccino, Acosta 21, Scarponi 9, Alvisi 11, Di Mario, Ianzano 5 – All. Ciociola

Dinamo Brindisi: Greco, Patrizio, Calò 8, Musa 15, Stonkus 14, Fouce 19, Pulli 4, Caloia 2, Mongelli, Okafor, Di Ianni 13, Mazzeo – All. Cristofaro

Arbitri: Menelao di Mola di Bari (BA) e Stazione di Molfetta (BA)