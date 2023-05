Happy Casa battagliera ma soccombe ancora: la Virtus Bologna in semifinale

BRINDISI - La Happy Casa Brindisi disputa la miglior gara della serie ma non basta per avere la meglio sulla Virtus Bologna. La squadra di coach Scariolo, dopo essersi imposta per due volte in casa, espugna il PalaPentassuglia (95-100), approdando alle semifinali dei playoff scudetto. Priva degli squalificati Perkins e Vitucci, sostituito in panchina dal vice Fabio Corbani, la Happy Casa ha disputato il miglior primo tempo della stagione, andando all'intervallo lungo avanti di quattro, dopo aver avuto un massimo vantaggio di sei.

Nel terzo periodo l'inerzia è stata totalmente dalla parte della Virtus, che ha messo alle corde la New Basket, infliggendole un massimo vanmtaggio di 14 lunghezze. Ma Brindisi non si è arresa, dando vita a un ultimo quarto di straordinariia intensità. Nel finale, però, dopo aver ridotto il distacco a un solo possesso, è mancato il canestro della parità.

La Stella del Sud esce ad ogni modo fra gli applausi di una PalaPantassuglia in gran spolvero, trasformato in un'unica macchia bianca dalle 3500 t-shirt celebrative regalate ai tifosi. Con sei triple realizzate e 33 punti messi a segno, uno strepitoso Reed è stato il grande protagonista della serata. Sempre nel vivo del gioco Harrison (19). Bowman negli ultimi due minuti ha tentato di coronare l'inseguimento con il canestro dell'aggancio, ma la palla non ne ha voluto sapere di entrare.

Si chiude così una stagione in cui Brindisi ha raggiunto in scioltezza l'obiettivo primario della salvezza tranquilla. Resta il rammarico per la serie di sconfitte rimediate nella parte finale della regular season, che hanno prelcuso il sesto posto e quindi un avversario più agevole ai playoff.

Primo quarto

La Happy Casa Brindisi parte con Burnell, Reed, Mascolo, Riismaa, Bayehe. La Virtus Bologna risponde con Cordinier, Belinelli, Jaiteh, Shengelia, Ojeleye.

Brindisi parte con cinque messe a segno da Reed (a bersaglio ben quattro volte) e Burnell nei primi sei minuti. Ma la Virtus non è da meno dalla lunga distanza. Brindisi è combattiva e compatta. Al 7’, la New Basket è avanti di quattro (21-17), ma Bologna colma in un amen il gap e sorpassa Brindisi con tre schiacciate di fila (21-23 al 7’). Gli uomini di coach Vitucci reagiscono immediatamente. Al 9’, Harrison piazza la sesta tripla della Happy Casa, che vale il + 5 (28-23). Alla fine del primo periodo, Brindisi conduce di 6 (30-24).

Secondo quarto

La partita è combattuta. I ritmi sono da vera gara playoff. Brindisi è tenace su ogni pallone. Al 15’ il vantaggio è sempre di sei punti (40-34). Fra le file della Virtus entra in partita Teodosic, quasi infallibile da tre. Ma non scherza neanche Reed, che al 17’ realizza la sua quinta tripla. Alla fine del primo tempo, una brillante New Basket resta avanti di quattro (53-49).

Terzo quarto

La Virtus approccia il terzo periodo con un break di 5-0 che le garantisce un nuovo sorpasso (55-54). Brindisi accusa la prima battuta d’arresto della partita. Al 25’, trascinati da Belinelli, gli ospiti vanno sul +8 (55-63). La Stella del Sud non si abbatte e riduce lo svantaggio, ma i felsinei hanno una marcia in più. Al 18’, il divario sale a 13 lunghezze (62-75). La New Bsket è in debito d’ossigeno. Il terzo periodo si chiude con un distacco di 11 punti (71-82), dopo che il massimo vantaggio bolognese aveva toccato quota 14.

Ultimo quarto

Brindisi continua a lottare con la forza della tenacia. Al 34’ sono sette i punti di differenza (77-84). E’ Reed il trascinatore della Happy Casa. La guardia americana a, 36’ soffia un pallone a Bologna e si invola da solo a canestro, realizzando i punti del – 5 (83-88). La partita si fa tiratissima. Al 37’, il divario si riduce a due soli punti (88-90). Bowman tenta la tripla del sorpasso ma sbaglia la giocata che avrebbe potuto imprimere la svolta decisiva al finale. La Virtus si ritaglia nuovamente un margine di sei. A poco più di un minuto dalla fine, Reed, da tre, riporta il distacco a un possesso (91-94). A 12 secondi dalla fine, sul 93-96, Bowman va sulla lunetta per tre tiri liberi: ne realizza solo 2. L’episodio taglia definitivamente le gambe alla New Basket, che soccombe.