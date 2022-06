Aurora Basket Brindisi, Giovanni Rubino il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile

BRINDISI - La stagione agonistica 2022/23 non è ancora iniziata e l'Aurora Basket piazza già un tassello fondamentale col primo grande acquisto per lo staff tecnico. Giovanni Rubino, un nome che non ha bisogno di presentazioni, sarà il responsabile tecnico di tutto il florido settore giovanile gialloblu. Un ruolo a tutto campo, una sorta di supervisore e coordinatore di tutta la complessa macchina organizzativa che comprende le squadre che parteciperanno ai campionati Under 13 Élite, Under 13 Regionale, Under 14 Élite, Under 15 Eccellenza, Under 15 Regionale, Under 17 Eccellenza, Under 17 Regionale e Under 19 Eccellenza.

Un impegno a tutto tondo per l'esperto coach brindisino, che vanta oltre trentacinque anni di carriera, riportando ovunque apprezzamenti e stima, e in questa nuova avventura potrà dare il suo contributo di esperienza e preparazione tecnico tattica. I suoi trascorsi alla guida di squadre come Matera, Roseto, Mesagne ed Ostuni, e soprattutto nella propria città, dove ha guidato la massima squadra cittadina nei campionati di Serie B1 e B2, oltre a la promozione in C1 con Ceglie nella stagione 2011/2012, sono una certificazione delle ambizioni dell'Aurora Basket, che mira a consacrarsi nel Gotha della palla a spicchi pugliese.