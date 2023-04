Happy Casa Brindisi: a Brescia terzo ko di fila, sfuma l'obiettivo sesto posto

Squadra in casa

BRINDISI – Sfuma l’obiettivo del sesto posto. Il brindisi chiuderà la regular season fra la settima e l’ottava piazza. Questo a causa della sconfitta, la terza consecutiva, che gli uomini di coach Vitucci hanno rimediato oggi al PalaLeonessa di Brescia (75-69), che proprio in virtù di questa vittoria aggancia la New Basket a quota 28 punti e grazie a una migliore differenza canestri si colloca al settimo posto. La griglia definitiva della poule scudetto sarà definita domenica prossima, quando la Happy Casa ospiterà Trieste, con l’auspicio di interrompere la serie nera. Caupain e Della Valle decisivi con 21 e 20 punti a testa, non basta a Brindisi la doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi di Nick Perkins.

La partita

Cambia il quintetto scelto da coach Vitucci per iniziare la partita con Bowman al fianco di Mascolo, Lamb al rientro in campo e Burnell insieme a Perkins a presidiare l’area pitturata. Il primo parziale di 7-0 è a favore dei padroni di casa che partono con il piede sull’acceleratore raggiungendo la doppia cifra di vantaggio al settimo minuto di gioco (17-4). Il primo quarto della Happy Casa si ferma offensivamente a 0/7 da tre punti prima di essere sbloccato da Mezzanotte a segno sul finire del primo parziale (21-13).

Bowman e Bayehe danno vita a un contro break di 12-2 a inizio secondo quarto ribaltando l’inerzia del match e portando la Happy Casa condurre sul 23-24. I viaggi in lunetta di Della Valle (9/9 nel primo tempo) fruttano punti facili per la Germani mentre Brindisi rimane imprecisa ai tiri liberi (9/14) pagando dazio sul -5 al rientro dagli spogliatoi. Nei primi cinque minuti della ripresa Brindisi non riesce a trovare il fondo della retina riuscendo tuttavia con la fase difensiva a rimanere agganciata agli avversari (43-39 al 26’).

L’allungo bresciano arriva a fine terzo quarto con Caupain protagonista di 10 punti personali per il nuovo vantaggio in doppia cifra sul 55-44. L’ingresso con tripla di Riismaa prova a dare la scossa ai suoi ma la Germani si appoggia alla vena realizzativa di Caupain toccando il nuovo massimo vantaggio di +17 al 34’. Brindisi riduce il gap di svantaggio a -4 con le triple di Mezzanotte e Riismaa ma a decidere la gara è la tripla di Gabriel a 15 secondi dal termine. Prossimo match domenica 7 maggio ore 18:00 al PalaPentassuglia tra Brindisi e Trieste.

Il tabellino

GERMANI BRESCIA-HAPPY CASA BRINDISI: 75-69 (21-13, 37-32, 55-44, 75-69)

GERMANI BRESCIA: Gabriel 9 (1/2, 2/7, 3 r,), Nikolic 5 (1/2, 1/3, 2 r.), Della Valle 20 (1/6, 3/7, 9 r.), Caupain 21 (6/10, 2/5, 1 r.), Petrucelli 4 (2/5, 0/1, 3 r.), Cobbins 4 (2/3, 5 r.), Odiase 2 (1/3, 6 r.), Burns, Cournooh 8 (1/4, 1/3, 4 r.), Moss (0/1 da 3, 1 r.), Akele 2 (1/1, 0/1, 2 r.), Laquintana ne. All.: Magro.

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 2 (1/5, 0/3, 6 r,), Reed 6 (1/5, 1/5, 7 r.), Bowman 12 (2/8, 2/5, 6 r.), Harrison 2 (0/1, 0/2, 3 r.), Mascolo 5 (0/1, 1/2, 2 r.), Mezzanotte 9 (3/7 da 3, 2 r.), Riismaa 9 (0/1, 2/2, 2 r.), Bayehe 4 (1/1, 2 r.), Perkins 18 (5/13, 0/3, 11 r.), Lamb 2 (1/1, 0/3), Malaventura ne, Bocevski ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Bartoli – Quarta – Capotorto.

NOTE - Tiri liberi: Brescia 16/19, Brindisi 20/27. Perc. tiro: Brescia 25/64 (9/28 da tre, ro 10, rd 36), Brindisi 20/68 (9/32 da tre, ro 14, rd 28).