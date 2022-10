Sorpasso all'ultimo respiro: Happy Casa Brindisi vince la "battaglia" contro Brescia

BRINDISI - Mancano nove secondi al termine quando Reed si presenta sulla lunetta. Brindisi è sotto di uno. Implacabile, l'atleta americano fa due su due, realizzando i canestri del sorpasso. Poi la grande paura per una mischia furibonda nell’area brindisina, proprio a fil di sirena. Ma stavolta, a differenza del canestro del ko subito al Forum di Assago, nessuna brutta sorpresa. Il PalaPentassuglia si accende di entusiasmo per la seconda vittoria conquistata dalla Happy Casa Brindisi (82-81) nel campionato di Serie A, giunto oggi alla quarta giornata. Complicatissima e ricca di emozione la partita contro la Germani Brescia.

I lombardi sono stati un avversario ostico per gli uomini di Vitucci, che hanno approcciato l’ultimo quarto sotto di nove punti. Nel primo tempo la sfida è stata altalenante. Buono l’avvio di Brindisi, seguito da una risposta di Brescia. Poi ancora un guizzo di Brindisi e un’ulteriore risposta della Germani, che al 15’ va sul +8. Nel terzo periodo, grazie a una sfilza di imprecisioni e di errori dalla lunetta di un’arruffona Happy Casa, Brescia mette le mani sulla partita, volando, come detto, sul + 9. Il crollo della New Basket sembra imminente, ma al 36’ Brindisi si rianima improvvisamente. Spinta dal calore dei propri sostenitori (anche oggi parecchi seggiolini vuoti al PalaPentassuglia, come già accaduto contro Napoli) la Happy Casa comincia a macinare punti, fino al sorpasso finale.

Eroe della giornata Reed (19 punti). Non solo per il due su due decisivo dalla lunetta, ma anche per l’apporto dato nei momenti chiave della contesa. Ottime indicazioni sono finalmente arrivate da Bowman (13), che a tratti ha preso per mano i suoi. Perkins (16) è stato il solito leone sotto le plance. Ma preziosissima anche una tripla con cui il centro americano ha spezzato l’inerzia bresciana. Bene anche Mezzanotte (9 punti), giovane di grande personalità. In cabina di regia ha fatto la sua parte anche Mascolo (8 punti).

Adesso, con il morale alle stelle, si potrà preparare con serenità l’impegno contro gli estoni del Kalev Cramo in programma mercoledì prossimo (ore 20.30) sempre al PalaPentassuglia. Domenica prossima, trasferta in casa di Reggio Emilia.

Primo quarto

La Happy Casa Brindisi parte con Atou, Burnell, Reed, Mezzanotte, Perkins. La Germani Brescia risponde con Gabriel, Massinburg, Caupain, Petrucelli, Cobbins.

L’avvio di partita è a ritmi alti e all’insegna dell’equilibrio. Bowman, a segno con due triple in rapida successione, ha un ottimo impatto. Sul fronte bresciano sono Caupain e Petrucelli ad andare a bersaglio. Al 7’ c’+ un primo margine per Brindisi, avanti di cinque (18-13). Ma si tratta di un vantaggio effimero, perché la Germani ci mette poco a ristabilire la parità (18-18 al 7’). Brindisi nel finale di frazione rallenta. Brescia continua a colpire e chiude il quarto sul + 4 (23-27).

Secondo quarto

In avvio di seconda frazione l’inerzia torna a favore della New Basket, che riaggancia Brescia (27-30 al 13’). Ma la Germani è più brillante e risoluta. Fin troppo molle in difesa e poco incisiva in attacco, la Happy Casa subisce un passivo di otto punti (29-35 al 15’). La fase no viene superata grazie a a Mascolo e Bayehe, che con i loro canestri riportano la squadra a un possesso dagli ospiti (33-35 al 17’). Al 18’, di nuovo parità (37-37). Alla fine del primo tempo, Brindisi è sotto di due (37-39).

Terzo quarto

Il secondo tempo parte con un mini break di 4-0 della Happy Casa, che torna davanti (41-39), seguito da un contro break di 6-0 della Germani (41-48 al 24’). Happy Casa si affida a soluzioni individuali estemporanee. Il gioco latita. Gli errori dalla lunetta sono una piaga. Brescia, più concreta, costruisce un vantaggio di nove lunghezze (47-56 al 27’). La reazione di Brindisi è blanda. Alla fine del quarto, il divario è ancora di nove punti (56-65).

Ultimo quarto



Le difficoltà incontrate dalla New Basket si rinnovano anche all’inizio dell’ultimo periodo. La via del canestro è a dir poco impervia perla Happy Casa, grazie all’ottimo atteggiamento difensivo della Germani. Al 34’ gli ospiti continua a condurre di nove (62-71). Al 36’ c’è un sussulto della Happy Casa, che, trascinata da Reed e Mezzanotte, riduce lo strappo a un solo possesso (68-71). I giochi sono riaperti. Il tifo del PalaPentassuglia si fa incandescente. Al 38’, Perkins realizza il canestro dell’aggancio (74-74). Il finale è ad altissima tensione. A 36 secondi dalla fine, Brindisi è sotto di uno (80-81). Quando di secondi ne mancano 9, Reed, dalla lunetta, realizza i canestri del sorpasso, che si traduce in vittoria.