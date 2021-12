Basket, C Silver: l'Assi contro la capolista Lucera, gli impegni di tutte le brindisine

Dopo il turno infrasettimanale disputato il giorno dell’Immacolata, il campionato di C Silver di Basket riaccende i motori nel prossimo week end, quando si disputerà l’ottava giornata. Sabato 11 dicembre scenderanno in campo: alle ore 18, al PalaZumbo di Brindisi, la Dinamo Brindisi contro la Bricocasa Monopoli; ore 18:30, al Palazzetto dello sport di Mesagne, la BrioService Carovigno, imbattuta da sette gare, contro la Frantoio Muraglia Barletta; alle ore 19:30 derby tra le due Fortitudo, Trani e Francavilla Fontana, al Palazzetto ‘T.Assi’ di Trani. Domenica 12 dicembre, alle ore 18, il match clou della giornata andrà in scena a Lucera, dove l’Assi Brindisi affronterà la capolista a punteggio pieno.

Nel turno dell’Immacolata sono tornate alla vittoria la Dinamo Brindisi e l’Armeni Enterprises Brindisi. La Dinamo in trasferta ha imposto il proprio gioco contro i giovanissimi della Fortitudo Francavilla con il risultato di (60-94), mentre l’Assi Brindisi di coach Paolo Della Corte ha battuto al Palazumbo la Fortitudo Trani per (84-57) con protagonista assoluto della gara l’ala grande serba Sinisa Cvetanovic (26 punti) e l’ala Fabio Minò (18 punti).

La Dinamo di capitan Brizio Rollo &. Co dovrà adesso vedersela con la Bricocasa Monopoli di coach Benedetto Zurlo, che finora di partite ne ha vinte solo una contro la Frantoio Muraglia Barletta, all’esordio. La squadra monopolitana gira intorno al centro 19enne Vitanov Aleksander e all’ala forte Gianmarco Calasso: i due hanno totalizzato complessivamente 133 punti in sole 7 partite.

Coach Paolo della Corte, alla guida dell’Assi Brindisi, avrà il duro compito, insieme ai suoi giocatori, di fermare la capolista Lucera di coach Roberto De Florio. La compagine foggiana ha tutte le carte in regola per la promozione in C Gold, potendo contare su del calibro delle ali Ivan Scarponi (127 punti totali) Rokas Pocius (124 punti totali). L’Assi dovrà inoltre fare attenzione ai centri Balazs Pocius e Alfonso Di Ianni (160 punti in due), mentre a comandare il gioco ci penserà il playmaker Umberto Gramazio, che nell’ultima gara contro la Frantoio Muraglia Barletta ha realizzato 19 punti.