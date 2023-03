Happy Casa Brindisi a viso aperto contro i “giganti” dell’Olimpia Milano

BRINDISI - Il clima è quello dei grandi eventi. In 3 mila e 500 tifosi aspettano con rinnovato entusiasmo Happy Casa Brindisi-Olimpia Milano tanto che per le richieste pervenute in società da tutta la Puglia non sarebbe bastato un palasport pari al doppio dell’attuale capienza! L’attesa è quella di una partita che potrebbe decidere il destino di questo campionato di due squadre che, invece, sono lontane anni luce come obiettivi, ambizioni ed aspirazioni, per “palmares”, titoli e …budget. La realtà, però, è che nel corso di questi anni di continua e qualificata presenza nella massima serie nel campionato nazionale di basket di serie A, la New Basket Brindisi, sponsorizzata Happy Casa, ha scalato posizioni di prestigio, guadagnato credibilità e affidabilità come società e per gli ottimi risultati conseguiti sul campo, accorciando con grande abilità le distanze abissali che prima la separavano da questi che in Italia ed in Europa sono riconosciuti “giganti del basket”.

La sfida possibile ai “giganti”

Nel tempo, perciò, Happy Casa Brindisi ha preso coscienza della sua forza fino a sfidare i campioni e addirittura batterli sul loro campo (non è poi tanto lontano quel 13 dicembre del 2020 quando Happy Casa Brindisi vinse 82-88 sul parquet del Forum di Assago e conquistò il primo posto in classifica proprio ai danni di Olimpia Milano). E per scomodare la storia anche una famosa vittoria e della indimenticabile formazione della Bartolini di Claudio Malagoli e Hotis Howard e del presidente Mario Scotto, che vinse contro Billy Milano di Dan Peterson già alle prime esperienze nella massima serie (era il 15 novembre del 1981).

Così oggi una Happy Casa Brindisi con alle spalle una società solida e ben organizzata, con una squadra in piena evoluzione tecnica ed in fase di crescita, reduce da cinque prestigiose vittorie consecutive in campionato, si pone nei confronti di Olimpia Milano senza più timori reverenziali, ma solo con il dovuto rispetto, ricordando anche che il mese di ottobre dello scorso anno al Forum di Assago ha perso di un solo punto (83-82) una partita che conduceva fino a 2 secondi dal termine, beffata da una tripla di Devon Hall realizzata sul filo di sirena.

Happy Casa: tutti protagonisti ed una sola squadra

E’ l’ultima e più applaudita versione di Happy Casa quella che coach Vitucci proporrà in campo contro Olimpia Milano. Tutti i giocatori chiamati in campo, a turno, si ergono a protagonisti all’interno di un gioco di squadra che non perde equilibrio e filo logico, nel pieno rispetto del piano partita preparato da coach Vitucci con il suo staff. Sarà la vera forza per cercare di realizzare contro Olimpia Milano un successo di grande spessore e peso per la classifica. Coach Vitucci non cambierà gerarchie sicuro com’è di aver trovato la giusta quadratura con la “starting five” composta da Mascolo in cabina di regia, a cui subentra Ky Bowman appena si presenta la necessità, con Marquise Reed guardia tiratrice fra le migliori del campionato, Doron Lamb e Jason Burnell da 3 e 4 e Nick Perkins nel ruolo di pivot. Coach Vitucci ora può contare su una panchina che anche a Pesaro è risultata determinante e che si avvale di prestigiosi giocatori come D’Angelo Harrison, del ritrovato Jordan Bayehe, di un difensore eccellente come Joonas Riisma e Andrea Mezzanotte, giocatori che torneranno molto utili nel corso della partita, se on proprio determinanti come D’Angelo Harrison.

Olimpia Milano squadra in fiducia

La squadra di coach Ettore Messina scende in campo al PalaPentassuglia da capolista del campionato ed in piena fiducia, ricca di un serie di sei vittorie consecutive in Eurolega, partite nel corso delle quali ha ritrovato al meglio delle condizioni fisiche e di forma giocatori come Kevin Pangos, Billy Baron, Brandon Davies che con Napier, Melli, Schields, Hines, Tonut e tutto il roster al completo, con il “giustiziere” di Milano Devon Hall. Olimpia Milano è squadra inattaccabile dal punto di vista tattico avendo una panchina lunga, con giocatori di qualità e di pari valore in ogni ruolo e coach Messina dispone di molte varianti tattiche utilizzabili, tutte organiche all’andamento della partita tanto da lasciare ad Happy Casa Brindisi poche chances, se non quelle di una super difesa ed una pressione costante a tutto campo, senza distrazioni.

Sipario alle 16.30 al PalaPentassuglia con i tifosi protagonisti

Spettacolo di basket al PalaPentassuglia dove c’è da registrare il ritorno dell’accoppiata vincente squadra-pubblico, binomio perfetto che per anni è stata la vera carta vincente in tutti i campionati disputati dalla squadra brindisina. Happy Casa Brindisi, imbattuta da 5 giornate di campionato, ospita l’Olimpia Milano, una delle formazioni italiane di basket più prestigiose d’Europa e capolista del campionato con una striscia positiva di ben 6 vittorie consecutive in Eurolega, due delle quali con seguite il 7 ed il giorno 10 scorsi, contro Valencia e Partizan ma che non incideranno sicuramente sulle gambe e sulla concentrazione della squadra di coach Messina, abituata a questi livelli di impegni.

Si gioca con inizio alle ore 16.30 .La partita sarà diretta dalla terna arbitrale condotta da Michele Rossi di Anghiari (Ar) che si avvarrà della collaborazione di Mark Bartoli di Trieste e di Sergio Noce di Latina. Al tavolo degli ufficiali di campo ci saranno Giuseppina Rendinelli di Foggia(segnapunti), Veronica Monaco (cronometrista) e Fabiola Monaco (24 secondi) di Brindisi. La partita sarà trasmessa in streaming sulla rete Eleven Sports mentre la radiocronaca sarà affidata alla emittente brindisina Ciccio Riccio, condotta dalla sala stampa del PalaPentassuglia dalla giornalista Lilly Mazzone con cronaca, interviste e commenti e con la collaborazione tecnica di coach Tonino Bray.