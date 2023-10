Happy Casa: contro Derthona partita difficile fra due formazioni in cerca di riscatto

BRINDISI - La trasferta di Casal Monferrato, contro Bertram Tortona, non è di certo la partita ideale e la più adatta per una squadra in cerca di immediato riscatto. Happy Casa Brindisi è reduce dalla cocente sconfitta e dalla deludente prestazione al debutto al PalaPentassuglia contro Reggio Emilia, ed avrebbe la necessità di un pronto riscatto che diventa molto difficile considerato il valore della squadra avversaria che con il suo potenziale tecnico è fra le migliori formazioni del campionato.

La squadra di coach Marco Ramondino è stata costruita per tenere testa alle migliori formazioni del campionato, ma già alla prima giornata ha rimediato una amara sconfitta e mostrato difficoltà notevoli perdendo a Venezia 76-60. Domenica al debutto davanti al proprio pubblico (si gioca a Casal Monferrato) certamente avrà una gran voglia di mostrare tutto il suo potenziale e l’aspirazione di riscattare la prestazione di Venezia.

Fra le due squadre in cerca di riscatto è certamente quella di coach Corbani ad aver avuto maggiori difficoltà in questa ultima fase per aver giocato troppe partite in pochi giorni ed aver dovuto affrontare trasferte lunghe e faticose che hanno influito sul rendimento complessivo della squadra ed in particolare nella patita del debutto contro Reggio Emilia.

Dalle attenuanti generiche la forza per la ripresa

Non si vuole e non si può credere che Happy Casa Brindisi sia la formazione inconcludente vista in campo contro Reggo Emilia. Di giustificazioni per la deludente prestazione della prima di campionato Happy Casa ne ha avute da vendere (tutte meglio descritte dal presidente Nando Marino e dal coach Fabio Corbani) ma in questi giorni la squadra ha potuto allenarsi regolarmente e smaltire le scorie della Qualification Round di Champions, dei viaggi interminabili e delle lunghe attese negli aeroporti. Happy Casa Brindisi, perciò, si presenta in campo nelle condizioni ideali per affrontare questa difficile partita contro il Tortona di coach Ramondino, favoriti dal pronostico.

Il coach brindisino Fabio Corbani ha completamente recuperato tutti i giocatori disponibili, ad eccezione di Xavier Sneed seguito dallo staff medico del dottore Dino Furioso, responsabile sanitario, curato dal dottore ortopedico-traumatologo Antonio Orgiani e dal dottore Peppino Palaia che sta curando la riabilitazione. Da Casal Monferrato ci aspetta una prestazione che riproponga la miglior Happy Casa, che stringa le maglie della difesa, che lotti con più energia sotto i tabelloni, che eviti i continui mismatch un gap da recuperare ancora molto significativo, che riesca ritrovare in Jamel Morris ed in Jajuan Johnson i nuovi leader ed i precisi riferimenti in difesa ed in attacco.

Quella “legnata” contro Pesaro che segnò il campionato

Le partenze di campionato di Happy Casa non sono state sempre felici ed è appena il caso di ricordare che lo scorso campionato la squadra allora guidata da coach Vitucci ha avuto un inizio abbastanza tormentato, debuttando con una pesante la sconfitta a Verona (100-97) contro una squadra che sarebbe poi retrocessa, per collezionare 5 sconfitte, tutte giocate male e molto pesanti nel punteggio, nelle prime 8 partite e soprattutto lasciando in ricordo una delle più umilianti sconfitte interne della storia del basket brindisino, quel 74-102 inflitto da Vuelle Pesaro. Era la 6^ di campionato, il 20 novembre del 2022.

La squadra di coach Repesa infilò un immediato break iniziale di 16 a 0 e condusse la partita senza difficoltà tanto da schierare nel finale tre ragazzini della panchina e permettersi il lusso di chiamare un irridente time out a 4 secondi dal termine della gara, con il vantaggio già acquisito.

In panchina c’era coach Vitucci ed in campo un ex Nba come Bowman, allora contestato e ritenuto non adatto al campionato italiano. Ed anche in quella occasione il pubblico deluso ed arrabbiato lasciò il PalaPentassuglia molto prima della fine della partita mentre la squadra, completamente rinnovata, chiedeva tempo per trovare il giusto equilibrio tecnico-tattico. Ma fu anche molto deludente l’eliminazione già al primo turno dalla competizione della Fiba Europe Cup con 3 sconfitte e 3 vittorie.

Bertram Tortona-Happy Casa Brindisi si gioca a Casal Monferrato

La partita è in calendario per domenica 8 ottobre, con palla in due alle ore 18.15, e sarà trasmessa sul canale televisivo Dazan ed in chiaro sul canale 52 del digitale terreste dalla emittente Dmax, con telecronaca di Mario Castelli affiancato da Andrea Meneghin. Giulia Cicchinè e Guido Bagatta saranno incaricati del commento tecnico, con analisi ed interviste ai protagonisti. La radiocronaca della partita sarà affidata alla emittente brindisina Ciccio Riccio. La direzione di gara sarà affidata a Saverio Lanzarini, Christian Borgo r Martino Galasso.