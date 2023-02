In vendita i biglietti per Happy Casa brindisi vs Nutribullet Treviso

Reduce da tre vittorie consecutive in casa davanti al pubblico amico del PalaPentassuglia, sulle quattro in totali conquistate dalla squadra di coach Frank Vitucci, la Happy Casa Brindisi si proietta a vivere da protagonista la seconda parte della stagione. A partire da oggi sono in vendita i biglietti per il match interno del 26 marzo ore 18:30 contro la Nutribullet Treviso degli ex Alberto Morea, Adrian Banks e Alessandro Zanelli. Un match ricco di intrecci e grandi ritorni da avversari per giocatori e allenatori che hanno rappresentato la storia recente biancoazzurra. Una domenica cui non si può mancare!

Tickets in vendita

• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15)

• online sul sito www.vivaticket.it e punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio

Contemporaneamente prosegue la vendita della prossima partita casalinga contro l’Olimpia Miano di domenica 12 marzo delle ore 16:30.