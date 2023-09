Parco Cillarese, viali al buio: “Molti fari spenti”

Una parte del parco Cillarese è al buio. Ieri sera (lunedì 25 settembre), come si evince nel video girato dal cittadino Antonio Giaimis (cavaliere della Repubblica), c’erano talmente tanti lampioni spenti da rendere alcuni viali del polmone verde pressoché impraticabili. Si tratta di una problematica che si trascina da anni e che più volte e stata segnalata anche da BrindisiReport.

Lo stesso Antonio Giaimis, in particolare, ha fatto più denunce pubbliche su questo disservizio. “Purtroppo – scrive Giaimis in una lettera – noi brindisini non siamo capaci di gestire il nostro ambiente. Come se tutto ciò non ci riguardi. Questa sera ho contatto 150 fari privi di illuminazione”.